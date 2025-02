Maria Roca és una mallorquina que protagonitza el documental de la plataforma HBO ‘El minuto heroico. Yo dejé el Opus Dei’, dirigit per Mònica Terribes.

Maria Roca va ser la protagonista de l'entrevista del matinal Bon Dia i Bona Vida, d'Ona Mediterrània del dia 29 de gener.

El documental recull el testimoni de 13 dones d'arreu del món que denuncien els abusos psicològics, laborals i espirituals a què han estat sotmeses durant anys.

Maria Roca és una de les veus que apareixen al documental. Ella va ser numerària de l'Obra durant 22 anys, i tot i que ja fa més de dues dècades que en va sortir, considera que cal explicar tot el que passa dins de la institució.

Roca explica com va entrar a l’Opus, com hi va viure i com i per què en va sortir.