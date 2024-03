El Consell de Mallorca incrementa un 21% la subvenció a la Federació Balear de Trot i arriba a 1.150.000 euros

L’aposta del Consell de Mallorca per potenciar el món del trot es tradueix en l’aportació econòmica destinada a la Federació Balear de Trot, que el 2024 tendrà un increment considerable de la subvenció, ja que passarà dels 950.000 euros de l’any passat a 1.150.000 euros per a aquest exercici, la qual cosa representa un increment de 200.000 euros, un 21 % més.

Aquesta ajuda econòmica permetrà «reforçar el nombre de carreres als hipòdroms gestionats per l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM), tant en dissabte com en diumenge. La previsió de l’augment per a enguany és d’un total de 88 carreres de cavalls subvencionades més que el 2023: 48 més a Son Pardo i 40 competicions més a l’hipòdrom de Manacor», segons han explicat.

En concret, en l’exercici de 2023 es varen fer 202 carreres subvencionades a Son Pardo i 352 a l’hipòdrom de Manacor. La previsió per al 2024 és de 250 carreres a Son Pardo i 392 carreres al centre hípic de Manacor.

Són dades que s’han donat a conèixer després de la reunió mantenguda aquest dimecres entre el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard; el president de l’IEHM, Gaspar Oliver, i el president de la Federació Balear de Trot, Joan Llabata.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha manifestat que «en aquest mandat es recuperarà l’esplendor del trot que s’havia perdut en els darrers anys». A més, Galmés ha destacat que l’augment de l’aportació a la Federació Balear de Trot «representa l’aposta ferma de la institució insular per la realització d’activitats amb vista a potenciar el món del trot a Mallorca, una disciplina amb gran arrelament a l’illa, que, a més, suposa un reclam turístic i una repercussió en l’economia».