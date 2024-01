Creus que Rafel Nadal hauria de renunciar a ser ambaixador esportiu de l'Aràbia Saudita?

El tenista manacorí Rafel Nadal ha estat nomenat aquesta setmana Ambaixador del Tennis de l'Aràbia Saudita. Nadal ha assumit aquest càrrec com a part del «compromís a llarg termini de la Federació Saudí de Tennis per ajudar a desenvolupar l'esport i inspirar a una nova generació d'esportistes». El guanyador de 22 'Grand Slams' ha declarat que vol contribuir en el desenvolupament continuat de l'esport a tot el món, i que «hi ha un potencial real» en el país àrab, on obrirà una nova acadèmia.

El nomenament, però, també ha generat polèmica. Cal tenir en compte que l'Aràbia Saudita és un país que no respecta els drets humans i on hi ha unes fortes desigualtats civils i socials. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha instat el tenista manacorí a utilitzar el seu nou paper com a ambaixador com a plataforma per parlar sobre la situació dels drets humans en el país asiàtic.

L'organització de defensa dels drets humans vol que Nadal utilitzi el seu nou càrrec per qüestionar i incidir en la situació dels drets humans a la regió. «El nou paper de Rafel Nadal no és més que el darrer capítol de la impecable operació de neteja d'imatge esportiva de l'Aràbia Saudí», ha declarat el director d'Assumptes Econòmics d'Amnistia Internacional Regne Unit, Peter Frankental. Així, l'insten a reclamar una millora en la defensa dels drets i en la situació social del país.

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que Nadal hauria de renunciar a ser ambaixador del tennis de l'Aràbia Saudita. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, és un país que no respecta els drets humans.

-No, pot aprofitar-ho per promoure millores en els drets humans.