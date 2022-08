La tenista Paula Badosa es disculpa després d'encendre les xarxes per haver dit que el català no és una llengua

La tenista catalana Paula Badosa ha encès les xarxes amb la viralització d'una entrevista seva en vídeo feta per la Lawn Tennis Association (LTA). Vídeo que ja ha estat eliminat però que molts altres comptes han repenjat.

L'esportista, de pares catalans i tot i haver viscut la majoria de la seva vida entre Catalunya i el País Valencià, afirma en l'entrevista que el català no és una llengua. En demanar-li quantes llengües parla, Badosa respon: «L’espanyol, el català –que en realitat no és un idioma, però, així i tot, el compt– i l’anglès». Una afirmació que li ha dut una allau de crítiques a les xarxes socials i per la qual ha hagut de demanar disculpes.

Ho ha fet en declaracions a El matí de Catalunya Ràdio on ha explicat que es tracta d'un malentès per culpa de l'entrevistador: «He rebut la notícia de tot el que ha passat i estic bastant decebuda amb tot això, més que res perquè quan vaig fer l’entrevista, l’entrevistador em va dir que no comptava com un idioma i llavors ho vaig haver d’expressar així. Sento molt que la notícia s’hagi malinterpretat perquè és una cosa que m’afecta i que està malament. Així que demano disculpes pel malentès, perquè la veritat és que no és així, i m’agradaria comunicar-ho».