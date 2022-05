Nadal es converteix en el tenista que més victòries ha aconseguit en un mateix Grand Slam

El tenista manacorí ha començat aquest dilluns la seva aventura en el Roland Garros 2022, el segon Grand Slam de la temporada i en la qual aspira a conquistar el seu 14è títol. Nadal ha començat guanyant amb solvència a l'australià Jordan Thompson (6-2, 6-2, 6-2).

Ha estat la victòria número 106 de Nadal a Roland Garros i amb aquesta s'ha convertit amb el tenista que més partits ha guanyat en un mateix Grand Slam.

El mallorquí va tornar a les pistes de terra batuda de la capital francesa amb bones sensacions, sense arrossegar els problemes del seu peu esquerre que aparegueren en els seus partits més llargs i exigents dels passats Madrid Open o el Masters 1.000 de Roma.

En dues hores i dos minuts, Nadal ha vençut sense excessius entrebancs al tenista australià per citar-se en la següent ronda amb el francès Corentin Moutet, que va eliminar també aquest dilluns al suís Stan Wawrinka (2-6, 6-3, 7-6(2), 6-3).

«Estic content de passar en tres sets. Sóc molt conscient que hi ha un marge important de millora», va assegurar Nadal després del partit. «És el lloc més important de la meva carrera, on he viscut les emocions més fortes. És una sensació única, continua sent la mateixa pista de sempre. És un honor ser part de la seva història», va assenyalar.