El Govern lliura a Rafel Nadal una obra gràfica commemorativa pels seus 21 Grand Slam

El Govern de les Illes Balears i el tenista Rafel Nadal havien acordat, després del seu triomf a l'Open d'Austràlia, fer un acte públic oficial pels seus 21 Grand Slam. Finalment, aquest acte no ha estat possible tancar-lo per qüestions d'agendes i s'ha acordat enviar al tenista l'obra gràfica commemorativa dissenyada pels seus 21 Grand Slam, i que s'havia previst fer-li entrega en el transcurs d'una recepció oficial.

Es tracta d'una obra original dissenyada per Studio Roses en la qual el nom de Nadal es fusiona amb el número 21, que apareix invertit al llinatge en referència als títols de Grand Slam aconseguits. El conjunt reprodueix una pista de tenis: a l'extrem de la inicial del seu llinatge hi apareix una reproducció de Rafel Nadal dels seus inicis esportius i a l'altre extrem, damunt el 21, s'hi reprodueix el Nadal actual, el dels 21 títols de Grand Slam. Representa l'abans i el després en la seva trajectòria de grans títols, la seva evolució des de 2005. Encapçala la creació el lema «Ets història de l'esport» i, al peu de la imatge, hi ha el llistat dels 21 títols de Grand Slam.