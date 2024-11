Molta igualtat als campionats individuals d'escacs de cada illa

La DANA va fer ajornar l'inici del campionat de Mallorca individual i condensar en dos caps de setmanes les vuit rondes; per una banda, l'absolut i femení que es juga conjuntament, on es realitzaren tres rondes i Andres Shenk de Can Tiu Sa Dragonera és líder en solitari amb tres punts; el segueix un trio format per Jeremy Scheidt, Antoni Fiol i Jaume Terrades, on segurament en sortirà el campió de les tres rondes darreres que es jugaran el pròxim cap de setmana. A la categoria femenina, Sara Veloz de Reis i Dames és la millor situada de les dones, i amb dos punts ocupa el novè lloc. Mentre al campionat ElO inferior a 1800, Enrique Villegas de Son Dameto; Daniel Russo de Sa Dragonera; Junhao Chen de Reis i Dames; i David Munar de Sa Pobla, tots colíders amb 3,5 punts, després de quatre rondes, finalment és Lais Navarro de Reis i Dames amb 3 punts, és la millor jugadora femenina i sisena a la general.

La tercera ronda del campionat de Menorca es va desenvolupar a la Sala Jeroni Marqués del Cercle Artístic de Ciutadella i els líders amb tres de tres són a la categoria absoluta: Joan Cubas, CECA, i Santi Marqués, Los Boscos; i a la Sub-1750, Santi Escandell, Es Castell, i Josep Lluís Martí, Penya Alfil d’Es Mercadal. Encara resten cinc jornades i els seixanta-sis escaquistes continuaran lluitant per un títol que preveu grans emocions. El pròxim dissabte 16 de novembre Sant Lluís serà el destí de la quarta ronda, concretament al carrer Sant Lluís 56, 1r pis, damunt del Restaurant New Bolla.

Hi ha hagut un quàdruple empat al primer lloc després de dues rondes al campionat individual d'Eivissa, on hi ha trenta-dos participants, amb la sorpresa que el màxim favorit Adrià Marí va assolir unes inesperades taules que el deixa a mig punt del grup capdavanter: José Planells, Juan Bordes, Ángel Gómez i Azizaj Agim, tots amb dos punts.

Notícies d'escacs

També la comunitat escaquista s'està solidaritzant amb els afectats de la DANA de València; així l'Associació Cultural d'Amics dels Escacs d'Eivissa està organitzant un torneig per dia 17 de novembre amb l'Associació de Vesins de Sa Capelleta, la qual ha cedit el seu local. Les partides començaran a partir de les 16:00 h i seran fins a les 20:00 h.

També s'està preparant el XV Torneig de l'Aigua que simultàniament es jugarà a Granada, Còrdova, Madrid, Màlaga i Palma. Serà el 19 de novembre al local Hammam Al Ándalus de Ciutat i els campions de cada ciutat es traslladaran a Granada el 26 de novembre on es disputarà la final. Les partides seran de deu minuts i només poden participar setze escaquistes de les Illes Balears de qualsevol edat i sense títol de MI o GM; i trenta-dos a les altres ciutats. Es completarà l'aforament amb les primeres inscripcions.

Dins el món nacional cal destacar el títol de campió del món sub-16 que ha aconseguit a Florianopolis (Brasil) el navarrès Javier Habans que no va conèixer la derrota a les onze rondes que durà el campionat. Va obtenir set victòries i quatre taules, demostrant el seu progrés. Al mateix campionat, a la categoria sub-18, Diego Macias, assoli un meritori quart lloc.

Eleccions a l'assemblea de la Federació Espanyola d'Escacs

Mònica Calzetta per l'estament de jugadors i Megaescacs Calvià pel de clubs, seran els representants de les Illes Balears a l'assemblea de la Federació Espanyola d'escacs que elegirà al nou president dels candidats presentats. La part individual va ser molt ajustada i amb just un vot més, Mónica s'imposà a Joan Gayà i Svyatoslav Korneev; per altra banda, a l'elecció per a clubs hi hagué un empat i es va utilitzar el sorteig de l'ONCE que dirimí el representant que, de forma aleatòria, fou pel campió de les Illes Balears, el Megaescacs Calvià, i no el Mallorca Isolani.

Més informació a Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/