Els campionats d’escacs individuals de cada illa es disputen aquest cap de setmana

A l’Auditori de Ferreries, vàrem disputar la segona ronda del campionat de Menorca, organitzat pel club de Ferreries, i després de veure que el dissabte el temps havia canviat i que no hi havia cap perill es desenvolupà amb total normalitat, a l’inici es recordà als afectats per la DANA. En total hi participaren 64 escaquistes, dividits en dues categories a l’absoluta. Cinc jugadors guanyaren les dues partides, entre ells, un dels favorits, el veterà Joan Cubas; mentre en Martí Krauchi, número 1 del torneig, sol·licità un bye, la qual cosa provocà que només tengués 1,5 punts. Mentrestant, a la sub-1750, sis escaquistes tenen dos punts, entre ells, el número 1 i 2 del rànquing, Santiago Escandell i Josep Massana respectivament.

La pròxima cita és el dissabte dia 9 de novembre al club del Cercle Artístic de Ciutadella, a la sala Jeroni Marquès.

Del dissabte 9 de novembre al 2 desembre el Club d’En Valls de Santa Eulària des Riu serà l’amfitrió de la Delegació Insular d’escacs que organitza el campionat individual d’Eivissa, de moment hi ha 31 participants inscrits. Les partides seran de 90 minuts + 30 segons per moviment, utilitzant el sistema suís a vuit rondes; el campionat començarà dissabte a les 16:30 h i diumenge a les 10 h.

A Mallorca el seu campionat individual femení i absolut, per una banda, i el sub-1800 començarà, després de l’ajornament de la setmana passada a causa de la possibilitat de les conseqüències de la DANA, aquest dissabte 9 de novembre al Centre jove de Santanyí (carrer Bernat Vidal i Tomàs s/n). Es jugaran vuit partides al campionat sub-1800, i en el campionat individual femení s’han reduït les partides, només en jugaran sis. Les inscripcions estan obertes fins dia 7 de novembre, de moment ja se supera la seixantena d’escaquistes.

Informació electoral a la Federació Espanyola d’escacs

Les votacions per a membres de l’assemblea de la Federació Espanyola, que es presenten per la Federació Balear, al final es desenvoluparan aquest dissabte 9 de novembre entre les 12 h i les 21 h al local de la Federació Balear, segons marca la normativa de la FEDA. En tancar aquest article s’hi havien presentat, per l’estament d’esportistes: Mónica Calzetta, Joan Gayà i Svyatoslav Korneev; al de Clubs: Mallorca Isolani i Megaescacs Calvià; i al de tècnics: José Francisco Suárez i Sergio Estremera.