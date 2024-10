L’artanenc Pau Marín destaca al X Campionat Iberoamericà d’Escacs

Pau Marín, jove escaquista d'Artà, ha tingut una actuació brillant al X Campionat Iberoamericà d'Escacs, que va finalitzar l'1 d'octubre amb la participació de 118 jugadors d’alt nivell, entre ells 13 Grans Mestres, 26 Mestres Internacionals i 22 Mestres FIDE. El torneig va comptar amb escaquistes de 24 països, entre els quals destacaven figures de renom com el menorquí Paco Vallejo, el bonaerenc Alan Bichot, recent medalla de bronze a l'olimpíada, i el xilè Cristóbal Enríquez, grans favorits al títol.

El campionat es va disputar amb el sistema suís a 9 rondes i va ser molt competit, amb constants canvis de lideratge. Finalment, el triomf va ser per a Alan Bichot, que amb 7,5 punts de 9, va consolidar la seva excel·lent trajectòria des de l’olimpíada de Budapest. En canvi, Paco Vallejo no va complir les expectatives i es va quedar en 14a posició amb 6 punts.

Pau Marín, de només 12 anys, va sorprendre aconseguint també 6 punts, una fita notable si consideram que sortia des de la posició 36. El jove mallorquí va guanyar 5 partides, inclosa una contra el Mestre Internacional portuguès José Francisco Veigas, i va aconseguir taules amb el Gran Mestre colombià Santiago Ávila. Les seves úniques derrotes van ser contra el GM veneçolà nacionalitzat espanyol Eduardo Iturrizaga i contra la MI canària Sabrina Vega, medallista d’argent a la darrera olimpíada. Aquesta actuació demostra el potencial de Marín, qui es va enfrontar a rivals molt més experimentats.

També és destacable la participació del jove argentí Faustino Oro, de només 10 anys, qui, com Marín, va aconseguir 6 punts.

El creixement de l'escacs a les Illes Balears

L’escacs a les Balears està en auge, tal com es va poder veure a la 68a concentració d’escaquistes de Menorca, celebrada al Centre de Cultura des Castell, amb la participació de 52 jugadors. En la categoria absoluta, el guanyador va ser Martin Krauchi, mentre que en la categoria escolar, Lluc Pons es va proclamar campió. Aquesta trobada va servir per evidenciar la bona feina que estan fent els clubs d'escacs de l'illa.

D’altra banda, a Campos, el torneig Obert des Migjorn va finalitzar amb la victòria del veterà i Mestre Balear Juan Planas, del club Son Dameto, amb 6,5 punts. Planas va superar en el desempat al campaner Víctor Rubert i a Manuel Queirolo. El MI Pedro Mascaró, favorit per al títol, va abandonar la competició després de jugar només quatre partides.

Torneigs internacionals a les Illes

Aquest mes d’octubre, les Illes Balears acolliran diversos torneigs internacionals. El primer serà el XXI Torneig Amateur de Calvià, que es disputarà del 5 al 13 d’octubre amb la participació de 142 escaquistes de 24 països. El dia 12 d’octubre se celebrarà un torneig de partides ràpides i, a més, la Campiona de Balears Marta Antich oferirà una sessió de simultànies.

A la Colònia de Sant Jordi, del 19 al 27 d’octubre, es disputarà el III Festival d’Escacs, amb diferents competicions, inclosos un obert internacional i dos torneigs tancats per a l’obtenció de normes de Gran Mestre i Mestre Internacional, on participaran els mallorquins Pablo Aguado i Pau Marín.

Finalment, a Can Picafort, entre el 25 i el 27 d’octubre, es jugaran dos torneigs destacats: un exclusiu per a dones i un altre per a jugadors amb menys de 2400 punts d’ELO. Aquest esdeveniment comptarà amb la participació d’escaquistes de països com Andorra, Argentina, Bèlgica, Cuba, Geòrgia, Ucraïna i Espanya.