Gran actuació de Mònica Calzetta a les olimpíades de Budapest

Un poc tard surt aquesta crònica, però hi ha molt de temes, entre ells els èxits dels Escaquistes de les Illes. A l'olimpíada de Budapest, especialment la representant mallorquina Mònica Calzetta que ha aportat els seus punts per aconseguir l'extraordinari 4t lloc de l'equip femení d'Espanya, amb els mateixos punts que els EUA que ha aconseguit la medalla de bronze, però el sistema de desempat ha afavorit a les americanes; amb les preses d'una medalla d'argent per al tauler número 1, la iraniana Sara Khadem que recentment es va nacionalitzar i per a la canària Sabrina Vega al número 2.

Destacar la gran actuació de la mallorquina Mònica Calzetta que ha jugat 7 partides, ha guanyat 5 i entaulat una i només una derrota, essent la tercera jugadora que ha aportat més punts a la selecció i demostrant a la Federació espanyola que encara té un lloc a l'equip de l'Estat espanyol, malgrat les incorporacions d'altres jugadores nacionalitzades.

A l'obert, Espanya aconsegueix la 10a posició i medalla de bronze per a Alan Pichot al 4t tauler. El menorquí Paco Vallejo ha jugat sis partides, guanyant 1 i entaulant 5. Finalment, ressenyar el gran talent escaquístic que es viu a l'Índia, la qual ha guanyat les olimpíades tant al femení com a l'obert.

Martin Krauchi i Lluc Pons campions de Menorca d'Escacs Blitrz de Menorca d'escacs Blitz

Gairebé 50 jugadors/es disputaren el campionat de Menorca d'Escacs Blitz, essent el mateix temps la darrera prova que puntuava de el VIII Circuit Blitz Illa de Menorca.En categoria absoluta (29 participants), Martin Krauchi va aconseguir el ple de victòries amb 9,en segon lloc, Joan Cubas en 7 punts i en tercer lloc, sorgí la sorpresa agradable del capvespre, Pau Genestar, amb 6,5 punts.

A l'escolar (21 participants), en primer lloc, Lluc Pons d'Alaior amb 8 punts que només va perdre amb el subcampió, Marc Piedrabuena de Ferreries que va totalitzar 7,5 punts. I, en tercer lloc, Marian Piedrabuena amb 7 punts,amb aquest darrer torneig finalitzà, VIII Circuit Blitz Illa de Menorca que ha rebut el compromís dels escaquistes, clubs, i el suport d'ajuntaments i Consell Insular de Menorca.

El guanyador en categoria absoluta va ser Joan Cubas 65 punts totals, 2n classificat: Joan Xavier Pons 48 punts, 3r classificat: Adria Torrent 58 punts. Categoria escolar, Campió: Marc Piedrabuena 59 punts, 2n classificada: Marian Piedrabuena 57,5 punts, i 3r classificat: Lluc Pons 57,00 punts.

Per una banda, la finalització del Circuit escolar del Consell de Mallorca amb Federació Balear que finalitza el passat diumenge amb els següents resultats; i celebrat a Maria de la Salut.1r. Antonio Mehmedov (Sa Dragonera), Campió sub-16, Laís Navarro (Reis i Dames de Llevant), Campiona sub-14; Adriel Cia (Alcúdia), Campió sub-12; David Rodríguez (Reis i Dames de Llevant), Campió sub-10; Jaime de la Torre (San Cayetano), Campió sub-8.

Mentre a Mallorca el torneig obert de Campos, arriba al seu final i després de si rondes la classificació l'encapçala Manuel Queirolo (Reis i Dames) amb 5,5 punts; 2n Julian Nieto amb 5, essent la gran sorpresa del torneig, pel fet que sortia com el 23è del rànquing i 3r el Mestre Internacional mallorquí Pedro Mascaró que a 5 punts perquè les dues primeres rondes, no les va poder jugar, s'enfrontarà al líder el dissabte que ve a una partida que s'ensuma qui guanyi possiblement serà el campió, malgrat que en Queirolo amb unes taules pot assolir el títol.

Dissabte 28 de setembre, torneig d'escacs ràpid a la Colònia de Sant Jordi a les 11 hores del matí, antesala del Colònia de Sant Jordi Chess Festival que començarà el 18 d'octubre i que es presentarà les 12.00 hores a l'hotel Blau d'aquesta localitat.

A més d'aquest torneig. El diumenge 29 i dins el marc del projecte Connexiócoop que es desenvolupa en el marc de la XXV Fira de l'Ocasió de Maria de la Salut, acollirà un torneig obert per a tothom de partides de 5 minuts a la plaça de dalt a les 9.30 del matí, dita activitat compartirà l'espai amb música, Paradetes, tallers de serigrafies, gastronomia local i presentacions de llibres dels Mariandos Joan Carbonell, Francisca Bergas i Salvador Ribas. Tot fins a les 14:00 i de forma intercooperativa.

Ha començat també el campionat iberoamericà que se celebra a Linares, un torneig reconegut de gran qualitat en l'àmbit internacional on hi ha 118 escaquistes de 24 països, d'ells 13 Grans Mestres, 26 mestres Internacionals i 22 Mestres FIDE, entre ells està el menorquí i Gran mestre Paco Vallejo que després d'haver jugat 3 rondes es troba el novè amb 2,5 punts i essent un dels més ferms aspirants al títo. Cal ressenyar el bon joc d'una de les joies dels escacs mallorquins, l'artanenc Pau Marín que després de 3 rondes té una victòria, unes taules i una derrota davant el GM espanyol Iturrizaga, demostrant per la seva joventut el seu talent.

