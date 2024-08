Bestard vol que la Volta Ciclista a Espanya faci parada a Mallorca

El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi rural i Esports, Pedro Bestard (VOX) ha anat fins a Galícia per assistir a una etapa de la Volta Ciclista a Espanya, amb l'objectiu de «conèixer de primera mà el funcionament de la Volta, tota la logística i la planificació necessària».

La voluntat de Bestard és portar a Mallorca una etapa de la Volta en les pròximes edicions. Ha considerat que l'impacte d'acollir una etapa de la Volta Ciclista a Mallorca és «molt positiu a tots els nivells: a nivell esportiu, a nivell econòmic, a nivell cultural, tot el que ens pot oferir és bo», ha assegurat.

«L'esport i, en aquest cas, el ciclisme és un atractiu per a tota la població i l'interès que genera hem d'utilitzar-lo en positiu per transmetre característiques com l'esforç, el treball en equip, la capacitat de sacrifici, el respecte», ha conclòs el conseller de Medi Ambient, Medi rural i Esports.

Precisament fa una setmana, els Amics de la Vall de Coanegra registaven una petició al Consell de Mallorca per tal d’evitar que la prova ciclista-esportiva Mallorca 312 es torni a organitzar com la d’abril d’enguany, «impedint el dret de milers de residents de Mallorca a la lliure circulació». L'entitat remarcava que representa un abús comès per part d'una activitat empresarial que «no és respectuosa amb els residents». A més, explicaven que localitats com Deià, Banyalbufar o Estellencs tenen com a única via d'accés la carretera i el dia que es du a terme aquesta prova queden aïllades.