La manacorina Cristina Sureda aconsegueix la medalla de bronze al Campionat d'Espanya de partides ràpides

Mentre que a les partides de ritme clàssic les actuacions varen ser discretes i allunyades dels primers llocs—l'exemple més destacat és el lloc 44è amb 5,5 punts d'Àngel Gómez, que sortia el 107è del rànquing—, no va ser el mateix en el campionat de ràpides. En aquest, la mallorquina de Manacor, Cristina Sureda, aconseguí la tercera plaça de la categoria femenina, donant una gran alegria a l'expedició de les Illes Balears. Els nous campions d'Espanya sub-16 de la modalitat de partides ràpides varen ser FM Javier Habans Aguerrea de Navarra i Marta Elena Jiménez Carrazoni de Madrid, en una competició amb 172 participants.

No està passant el mateix a la categoria sub-18 o campionat juvenil d'Espanya, on participa una nombrosa delegació de les Illes Balears, sens dubte la flor i nata de les nostres promeses, encapçalats pels mallorquins Pablo Aguado, Manuel Ermachenko i el campió d'Espanya sub-14, Pau Marín, amb una edat molt inferior als joves de 18 anys. No falten a la cita el menorquí Martin Krauchi i la recent tercera d'Espanya de ràpides sub-16, Cristina Sureda. En total són 18 participants en un campionat de 191 escaquistes de tot l'Estat espanyol. Després de les quatre primeres rondes, tres dels nostres es troben entre els 15 primers, destacant Ermachenko amb 4 de 4 i Pau amb 3,5 de 4. Cal destacar que el torneig és de molt alt nivell; per exemple, en el rànquing, Pablo Luis Aguado és el 17è i Pau Marín el 23è. El campionat finalitzarà el 3 d'agost i se celebra a Salobreña.

Resultats dels tornejos d'estiu

Pau Marín guanyà el V Torneig d'Escacs Son Serra de Marina per quart any consecutiu davant 64 participants, on hi havia jugadors d'altres països i comunitats, sumant 7 de 7. El subcampió fou Joan Bertran de Foment Martinenc de Catalunya i Manuel Queirolo, un dels professors de Pau, finalitzà tercer.

El Torneig de Sa Patrona a Pollença va ser guanyat amb autoritat per Lester Tattersall del Club Tròpic de Calvià, seguit per Gonzalo Alcoz del Club Casablanca de Madrid i tercer Jeremy Gonzalo.

Nova exhibició de Pau Marín al Torneig de les Festes d'Inca, on es proclamà campió davant 34 escaquistes, destacant el subcampionat de Joan Bujosa de La Balanguera i el veterà escaquista de Llucmajor, Juan Antonio Guzmán, que assolí la tercera posició.

El XIII Torneig d'Escacs José Tarancón fou guanyat per l'escaquista de Reis i Dames, Manuel Queirolo, a Porto Colom, amb una participació de 56 escaquistes. Jaume Terrades de Porreres finalitzà segon i Catalina Boix tercera.

Al Torneig del Castell i del VIII Circuit Blitz de Menorca, amb 77 escaquistes distribuïts en dues categories, finalitzà amb els triomfs de Joan Cubas a la categoria absoluta i Lluc Pons a l'escolar. Tots els dijous a la nit d'aquest mes de juliol s'ha celebrat un torneig en línia per a clubs de les Illes Balears a la plataforma Lichess, organitzat per l'Associació d'Escaquistes de les Balears, amb la participació de 9 clubs de les illes de Mallorca i Eivissa. El guanyador fou el Club Escacs Son Dameto, seguit pel Club Eivissa 64 Team i el Club Escacs Reis i Dames de Llevant. Han estat quatre tornejos molt entretinguts, que venen molt bé per jugar a escacs sense patir els rigors de la calor d'aquest estiu.

Agenda dels tornejos d'aquesta setmana

VIII CIRCUIT BLITZ ILLA DE MENORCA: Nou torneig del VIII Circuit Blitz de Menorca el dijous 1 d'agost a les 18:30 a la Plaça des Ramal a Alaior, organitzat pel Centre Cultural d'Alaior, l'Ajuntament d'Alaior, el Consell Insular de Menorca i la Delegació Menorquina d'Escacs.

Del 2 al 4 d'agost es jugarà l'I Open TurKasia de partides a 60 minuts per jugador més 30 segons per moviment, vàlid per elo FIDE. Seran cinc rondes que el primer dia es jugaran a partir de les 17:30 i les altres 4 a les 10:30 i a les 17:30 dels dos dies següents al local de l'Associació de Veïnats de Son Dameto, amb el patrocini del Restaurant TurKasia.

Diumenge 4 d'agost a les 11:00 h a "Ombra Pins Plaça de Sa Font" de Palmanova, l'Associació de Veïnats Amics de Palmanova organitza un torneig obert per a totes les edats.

Dilluns 5 d'agost a les 10:00 hores a la Plaça Eivissa de Cala d'Or, el Club d'Escacs Santanyí organitza un torneig escolar.

Cal destacar la convocatòria d'un torneig internacional vàlid per a Mestre Internacional, organitzat per Chess Mallorca sota la direcció de Joan Pedro Cerrato a Marràqueix, del 2 al 8 de setembre, amb 10 escaquistes de nivell internacional i partides a 90 minuts + 30 segons per moviment.

Més informacions a Federació Balear d'Escacs: Federació Balears d'Escacs