Comencen les fases finals dels campionats per equips de Mallorca i la Lliga Balear

Aquest cap de setmana s'han recuperat els campionats per equips a la lliga balear i als de Mallorca. A la fase pel descens de la lliga Balear a Preferent els equips Àgora Megaescacs, el campió del 2023, derrota contundentment per 5 a 0 al Puig d'en Valls d'Eivissa i el mateix resultat va succeir al camp de Reis i Dames, davant l'Alcúdia, però amb una circumstància molt especial i és que no es va presentar, al·legant que no tenia jugadors, fet molt preocupant per la salut de la competició, ara els guanyadors s'enfrontaran entre ells per saber si queden 5è o 6è i els perdedors per conèixer qui baixa automàticament. Mentre a preferent el Tròpic i La Balanguera lluitaran pel títol i per poder ascendir a la lliga Balear. Destacar la sorprenent derrota del Club d'Escacs Maria de la Salut que presentà el seu equip titular i s'enfrontava a un equip La Balanguera amb moltes baixes en els seus primers taulers, però com sempre les partides s'ha de jugar i el resultat va ser prou clar de 4 a 1, mentre el Tròpic derrotà per un 3,5 a 1,5 a Vuit Peons; i per la part del descens victòria del Llucmajor i taules entre Sa Dragonera i Megaescacs B. A primera el títol s'ho jugaran el Mestral i Tròpic B, sorpresa amb la derrota de l'Algaida que havia realitzat una gran campanya a la primera fase. A la lliga de Promoció i a manca de dues rondes els jovenets d'Incacs des Raiguer A ja són campions amb 28 punts, mentre que per les places segon i tercer hi haurà lluità fins a la darrera ronda amb Llucmajor A, 19 punts Cafè Pop i San Cayetano amb 18 i Contenidor Manacor i sa Pobla A amb 17. Ressenyar que el cap de setmana que ve s'incorpora la fase pel títol de la màxima competició d'escacs per equips de les Balears, amb els enfrontaments entre Sa Dragonera i Son Dameto i Mallorca Isolani envers el Cercle Artístic de Ciutadella.

Després de 4 rondes Fèlix Serra amb 3, 5 punts és líder en solitari del I open Club ajedrez Ibiza 64 seguit per un grup de 5 escaquistes amb 3 punts, les fèmines Naila Reina i Sara Sierra a més dels masculins Juan Ariel, Antonio Ramírez i Adrian González; d'aquests haurà de sortir el campió a les deus darreres rondes que es disputaran dissabte 20 d'abril.

A manca de quatre rondes l'ucraïnès Vasly Ivanchuck lidera en solitari l'open A del Sunway Internacional Chess que se celebra a Formentera, amb 5 punts, en segon lloc, hi ha un grup de 6 escaquistes amb 4,5 punts que encapçala el GM alemany Alexander Donchenko amb 3 indis més entre ells en Pranav. El primer espanyol és Daniel Alsina que amb 3,5 punts es troba a l'onzena posició. Al grup B el líder és l'espanyol Carlos Vargas amb 5,5 punts, bones actuacions dels escaquistes formenterencs Jordi Marull i Juan Ruzafa que amb 4 punts es troben empatats amb altres cinc a la tercera posició. L'indi Anees guanyà el 1r Blitz de 3 m + 2 segons amb 7 punts. Tomàs Sosa també guanyà el torneig de partides ràpides i el segon torneig Blitz de 3 minuts més 2 segons per moviment ho aconsegueix l'indi V. Pranav.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/