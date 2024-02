Menorca Organitza el II Congrés Internacional d'escacs, Educació i Salut del 22 al 24 de març

A l'Illa de Loreto es desenvoluparan 3 intenses, jornades en què es debatrà l'ús dels escacs com a eina pedagògica a l'educació i a l'era digital, abordant els nous desafiaments i oportunitats així com un espai per l'intercanvi d'idees i reflexió sobre l'impacte dels escacs dins la vida quotidiana i el món educatiu en l'àmbit mundial.

Aquest congrés representa un moment crucial en el desenvolupament d'aquesta estratègia pedagògica, ja que després de 20 anys del primer congrés d'escacs i educació, celebrat el 2003 a Menorca i considerat per la FIDE (Federació Internacional d'Escacs) com el primer gran congrés, on podrem observar un interès creixent en l'ús dels escacs a l'educació.

El Congrés està organitzat per Olimpia Chess Academia i treballa en col·laboració amb els patrocinadors principals de la Federació Internacional d'Escacs (FIDE), la Unió Europea d'Escacs (ECU) i Federació Espanyola d'Escacs.

Durant el congrés s'aprofitarà per a mostrar tot el treball dut a terme des de fa gairebé 25 anys a Menorca, utilitzant els escacs a les escoles. Per això, serà important la participació del professorat que està fent servir els escacs a les escoles de Menorca, així com els formadors i poder veure de primera mà les diferents metodologies que s'estan emprant a la resta del món.

També participaran docents de les illes Balears, als quals els últims 5 anys s'estan formant amb Escacs i Educació gràcies al conveni amb la Direcció General d'Innovació del Govern i al projecte 'Escacs a l'escola' on més de 8.000 alumnes de primària i secundària estan coneixent in situ les avantatges dels escacs en l'àmbit emocional i educatiu, dins l'hora lectiu.

No faltaran ponents de la categoria del nord Amèrica Jerry Nash (president de la Comissió d'escacs en Educació de la FIDE) persona de molta experiència en la implantació dels escacs en l'àmbit escolar i l'hongaresa Rita Atkins que seran les primeres ponències del Congrés, en el seu cas parlarà com construir programes sostenibles d'escacs en l'educació; abans a les 16.00 hores del divendres 22 el president el Consell insular de Menorca Alfonso Villafranca, la vicepresidenta de la FIDE Dana Reizniece-Ozola i el president de la Federació espanyola d'escacs en Javier Ochoa faran l'acta d'inauguració. Destacà la participació de persones de gran prestigi dins el món educatiu i de la salut que exposaran el seu saber de la importància dels escacs a la vida educativa i saludable com el metge mallorquí Jaume Sauleda, Mauricio Arias de Costa Rica, el periodista i divulgador dels escacs a escala internacional el basc Leontxo Garcia; Alesandro Domici que explicarà els èxits dels escacs educatius a través de programes Erasmus, Na Marta Amigó coordinadora de projectes educatius a Catalunya i una llarga nòmina que anirem informant entre elles el taller que impartirà en Miquel illescas la darrera jornada de diumenge. Sens dubte Olimpia Chess Academia encapçalada pel lideratge d'en Pep Suárez Roa, ha donat en la tecla amb un Congrés de gran categoria i que reforçarà el coneixement els escacs que es desenvolupa a les nostres illes, però alhora posarà un punt i a part de la importància dels escacs a nivell educatiu, social, cultural i terapèutic que encara una gran part de la societat ho desconeix i que es podrà seguir en directe també a través de la via Zoom per aquells inscrits que per diverses circumstàncies no hi podran acudir a aquesta fita mundial.

Sa Dragonera líder en solitari a la Lliga Balear, després del sorprenent empat de l'actual campió de les Balears l'Àgora Megaescacs al camp del coer l'equip d'en Puig d'en Valls d'Eivissa per 2,5 a 2,5: el que segueix amb pas ferm és el reforçat equip de Sa Dragonera que guanyà 1,5 a 3,5 al camp del Mallorca Isolani, amb jugadors de la qualitat nacional i internacional com el MI espanyol Sergio Cacho, amb quasi 2500 punts d'ELO, que a la darrera ronda derrotà a la número 1 del Mallorca isolani la campiona del món sènior Mónica calzetta, el Gran mestre canadenc Dimitri Tyomkin i els mestres FIDES Daniel Martín i A. Vidal González entre altres. Mentre l'actual subcampió el CECA Ciutadella, a la tercera jaha guanyat el seu primer partit per 2 a 3 en el camp de l'Alcúdia; meritori el triomf del Son Dameto al camp dels Reis i Dames per 2 a 3. Després d'aquests resultats i a manca de 4 jornades la classificació és la següent: 1r Sa Dragonera amb 6 punts; 2n Àgora Megaescacs 5; 3 Son Dameto 4; 4t CECA Ciutadella en 3; 5è i 6è. Conecta Balear Reis i Dames i Alcúdia 2; 7è i 8è Puig d'en Valls d'Eivissa i Mallorca Isolani.

Recordam que els 4 primers faran un Play Off pel títol; el darrer baixarà a la preferent de la seva illa que serà substituït pel campió de la dita illa i el 5è, 6è i 7è s'enfrontaran amb els primers de les altres illes, excepte que un fos de l'illa d'Eivissa i Formentera o Menorca que directament hauria de jugar amb el campió de la seva illa. El partit més interessant de la jornada vinent es jugarà a Son Dameto, on l'equip local s'enfrontarà a l'Àgora Megaescacs.

Campionats per equips a les diferents Illes

Mallorca

Finalitzada la tercera jornada només Tròpic A i La Balanguera encapçalen la classificació amb 6 punts, després de l'empat del Club d'Escacs Maria que de la Salut amb el Can Tiu Sa Dragonera B, Àgora Megaescacs B i Llucmajor encara no han puntuatA Primera l'Algaida és l'únic que ha guanyat les 3 partides i amb 6 punts continua líder en solitari amb un punt menys es troben Incacs des Raiguer i Tròpic B; a segona A, continua líder l'Alcúdia B amb 6 punts, 2n Tròpic C amb 4 punts; destacar la primera victòria del Maria de la Salut; a Segona B després de la derrota del Can Tiu Sa Dragonera C davant el Mallorca Isolani, l'Àgora Megaescacs C amb 5 punts és el nou líder. A Tercera la categoria Vuits Peons B es consolida a la primera posició i amb 6 punts és l'únic que ho ha guanyat tot, amb 5 punts hi ha un triple empat entre Campos d, Balanguera C i Inca des Raiguer B que donen emoció al campionat. Finalment, a la categoria de Promoció, torneig per promocionar als que comencen a l'esport de les 64 caselles Triple empat a 8 punts entre Cafè Pop-reis i dames, La Balanguera A i Incacs des Raiguer A, clubs que treballen moltíssim amb nines i nins en edat escolar.

Eivissa

El Quatre Torres líder de la preferent d'Eivissa continua guanyant les seves partides i amb 8 punts pareix que serà l'equip que lluitarà per ascendir a la lliga Balear, ja que a manca d'una ronda pareix difícil que perdi l'esmentada posició. Ibiza 64 és segon amb 6 punts.

Després de 4 rondes de les 6 previstes hi ha un empat al primer lloc del sub 16 d'Eivissa i Formentera entre el favorit Àngel Gómez, el favorit i Xavier Marí que són els únics que han guanyat tot i que es disputaran el títol aquest cap de setmana. Al sub 10 Yoel Angola Barrios, el número 1 de la categoria, continua guanyant les partides i amb 4 punts és líder a mig es troba, Mar Tur i Lucas Rajos.

Al Primer Social de Ràpides d'Eivissa, segueix la marxa triomfal de Fabian Reina que ha guanyat les cinc jornades, i només el persegueix a un punt d'ell Miquel M Martínez i després ja es troben Marc Colom i Alejandro Gueva amb 3,5; els quatre del Club Ibiza-64.

Menorca

Segueix l'emoció als campionats escolars de Menorca amb la tercera ronda celebrada a Ferreries i, a la categoria sub-10, 3 jugadors d'Alaior encapçalen, la classificació: Lluc Pons, Eric Pons i Laura Rodríguez amb tres punts cadascun d'ells.

A la categoria sub-16, ja hi ha hagut enfrontaments entre els principals favorits: taules entre Martin Krauchi i Eloi Alles i victòries d'Adria Torrent, Roger Arguimbau, Pau Benejam enfront de Joan Salord, Ivan Rodríguez i Pau Genestar, respectivament. Per tant, Roger Arguimbau i Adria Torrent són els líders d'aquesta categoria en tres punts cadascun d'ells.

Al campionat insular per equips després de la quarta ronda, a la categoria preferent després de l'empat del Ferreries davant el Castell, juntament amb la victòria per tres a un de Los Boscos davant el Cercle C, fa que el Ferreries i Los Boscos, siguin els líders amb set punts la taula i sembla que el títol sortirà del matx entre ells que està previst a la sexta ronda. A Primera, l'equip C d'Es Castell se situa en líder solitari, ja que va guanyar en el seu matx davant el Cercle D, aprofitant l'empat de, l'equip B del combinat Alaior-Es Mercadal.,

Altres notícies destacades

Amb una participació de 28 escaquistes i distribuïts en dos torneigs el Club d'escacs de Santanyí està donant passes per incorporar els escacs en aquest municipi i especialment promocionant entre els més joves: així s'ha celebrat un torneig escolar on el guanyador ha estat Igancio Poyato López amb 5 punts del club Mallorca Isolani, seguit per Alejandro Salva del Llucmajorescacs i 3er Luka Kurasbediani de Campos; mentre que l'obert es proclama campió en Toni Rubert de Campos és el campió seguit pel jugador de Santanyí en Francisco Vagace i tercer Xavier Borrueco de l'Inca.

Una any més hi haurà escacs dins el programa del Dia de les Illes Balears i així l'1 de març a l'Espai Suscultura de Palma, se celebraran diferents torneigs escolars i un obert; començarà el sub 10 de 10 a 12 hores; el sub 12 de 12 a 14 hores; continuarà la jornada a les 16 hores amb el sub 16 i a les 18 hores amb el torneig obert per a totes les edats. Les inscripcions ja es poden fer al 633 880 107. Les partides seran de 5 minuts per jugadors i un total de 6 rondes a cada torneig. Hi haurà premis i medalles per a tots els participants. L'organització recaurà en la Federació Balear d'Escacs, i a més es podrà seguir els torneigs en directe a través de la plataforma chess.com. Mentre a Menorca, el mateix dia es farà un homenatge a David Pons a les 17.00 amb unessimultànies i una conferència a la sala Jeroni Marqués del Cercle artístic de Ciutadella.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/