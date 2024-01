Joan Moll nou campió de Menorca juvenil, un nou campionat que s'afegeix al títol absolut de 2023 després de disputar un campionat molt obert a on va perdre una partida i entaular una altra fent 3,5 punts, en el segon lloc i empatats en tot, han arribat en 3 punts Joan Salord i Pau Coll (campió de l'edició anterior) i hauran de fer partida de desempat per saber qui és el subcampió que té dret a participar en el campionat de les Balears.

A la categoria súper 50, el nou campió de Menorca és Esteve Campins amb 4,5 punts seguit per Mike Lux amb 4 punts, mentre el campió del 2023, Pere Gomila s'ha hagut de conformar amb el tercer lloc.

Mentre el súper 65 empats amb en Guillem Coll i Guillem Simó amb 2,5 punts i, per tant, a l'haver entaulat entre ells hauran de disputar una partida per saber qui és el nou campió, malgrat que ja han assegurat les dues places de les Balears, tancà el pòdium en Juanjo Carretero.

Ressenyar que els jugadors menorquins Joan Cubas i Martin Krauchi disputen el prestigiós XXII Open Internacional de Praga en el grup A amb 150 jugadors; després de 5 rondes en Martin ha guanyat 3 partides, unes taules i una única derrota que amb 3,5 punts se situa el 53è, mentre que en Cubas només ha totalitzat, 2,5 punts i es troba a la 130a posició, però encara queden 4 jornades per finalitzar el torneig.

Noticies d'Escacs

Maria Antònia Vicens s'adjudicà el XII Torneig de Reis del Cercle d'Escacs d'Inca que es disputà el passat diumenge, amb la participació de 56 escaquistes de totes les edats i de diferents indrets de Mallorca. Maria Antònia Vicens jugadora del club Maria de la Salut va ser molta superior a la resta de participants, va guanyar les 6 primeres rondes i només va fer taules un pic, el darrer fent un total de sis punts, mentre Pedro Munaramb, 6 punts, va rompre els pronòstics i aconseguí un meritori segon lloc i Manfres Sickenbergher amb 5,5 punts aconseguí la tercera posició, el millor sub 16 va ser Jewremy Scheidt. Sens dubte va ser un gran dia d'escacs a Inca, gràcies al treball del Cercle d'Escacs Inca. Al lliurament de premis hi assistí el president de la Federació Balear Joan Pedro Cerrato.

Manuel Tomàs s'adjudica el I Torneig de Reis de Muro, completant el pòdium Tomeu Payeras i Carla Tomàs. Gran actuació de Gabriel Font i Toni Estarellas. Gran ambient en el debut, per a molts, en el món màgic dels escacs.

I Social de partides ràpides Illa d'Eivissa se celebrarà tots els dissabtes del 27 de gener al 2 de març a na Capelleta Eivissa i organitzat per l'associació de veïns amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Eivissa i l'associació els amics dels escacs, utilitzant el sistema suïs amb partides de 30 minuts per jugador i durant 7 rondes i alhora valedor per ELO.

Aquest cap de setmana i el de Sant Sebastià es jugaran dos nous campionats Individuals de Mallorca, el sub 18 baixos la coordinació del Club Incacs de llevant i jugant-se al seu local d'Inca, on ja hi ha inscrits 32 jugadors entre ells el màxim favorit el jove de 12 anys i actual campió d'Espanya Pau Marín del club Reis i Dames, on també hi seran els germans Sureda de Manacor i el de veterans que organitza el Club Son Dameto a la seva seu amb 27 inscrits de moment, i on el màxim favorit serà el Mestre Internacional Pedro Mascaró, sense oblidar els mestres FIDE Cosme Brull i Joan Ramon Galiana.

Cal ressenyar que l'expresident de la Federació Balear d'Escacs i un dels millors escaquistes de les Illes Balears en Sebastià Massanet i professor de la UIB, ha estat nomenat recentment Director General d'Universitat i Ensenyaments Artístiques Superiors, per tant, serà bon moment per veure com desenvolupa estratègies que millorin el treball tan important que fa la nostra Universitat i gestionar la importància dels estudis artístics a les nostres illes.

Finalment, us anunciem que els dies 19 i 20 de gener estarà entre nosaltres una de les persones més compromeses de l'estat espanyol en qüestió de divulgar i promocionar els escacs a tots els nivells i apostant sempre com una eina educativa, a través de conferències i de la mà d'un periodisme especialitzat en escacs, estam parlant de Leontxo Garcia que gràcies al suport de Luis Lera de Shamrock i amb l'assessorament de Pablo Martín i la col·laboració de la Federació Balear d'Escacs i l'Associació d'Escaquistes de les Balears; cal dir, que el dia d'abans a partir de les 20.00 hores es jugaran 3 partides i el matí del dia de Sant Sebastià les altres 4 amb l'inici a les 10.00 hores per completar les 7 rondes de partides de 15 minuts per jugador; i a partir de les 20.00 hores s'impartirà la conferència-xerrada «El ajedrez ajuda a pensar» i després a les 21.30 hores sopar-col-loqui Tot al local del Shamrock. Si voleu més informació i us voleu inscriure al torneig, a la conferència o al sopar o heu de fer a través del WhatsApp 638 417 209. I tancarà la vetllada amb la música en viu al Shamrock del passeig marítim de Palma.,

