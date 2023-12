Recordant el gran any de Mónica Calzetta

Fent la darrera crònica setmanal del 2023 hem de recordar el gran any de Mònica Calzetta, amb el títol mundial sènior de més de 50 anys, la fita més important aconseguida per un esportista, tant masculí com femení, d'escacs en l'àmbit mundial a les Illes Balears, un èxit que el món dels escacs ho vol aprofitar com a punt de partida per donar més visibilitat als escacs arreu de les Illes Balears, fet que esperem serveixi també per obrir els ulls alhora de millorar les aportacions econòmiques als escacs per part de les administracions públiques i privades, malgrat que, només hi ha un poc més de mil fitxes federatives, sabem que cada dia es practica més als centres escolars, amb el seu programa 'Escacs a les Escoles' que està immers dins la programació curricular de més de 30 centres i que és coordinat pel Servei d'Innovació de la Conselleria d'Educació del Govern, arribant a més de 8.000 alumnes; la pràctica diària com activitats extraescolars ja són més de seixanta centres educatius de les Illes; la incorporació dels escacs als centres de la tercera edat, i el desenvolupament de centenars de torneigs per a totes les edats que es desenvolupen a clubs, municipis i centres de cultura. Però encara falta més visualització del mil·lenari joc–esport per part dels mitjans de comunicació i donar més recursos a la Federació Balear, que des de fa uns mesos encapçala l'escaquista i director de torneigs internacionals en Joan Pedro Cerrato que des del primer moment ha apostat pels escacs escolars i per la promoció a cada racó de les Illes.

Així estan també sorgint escaquistes en edat escolar que ja aconsegueixen títols a escala nacional i excel·lents resultats en l'àmbit internacional com Pau Marín, Cristina Sureda. Martín Krauchi, Jana Pons i un llarg prometedor grup de jovenets.

I per demanar que no en quedi, per una banda, que Govern i Consells que dediquen partides pressupostàries a construir camps de futbol. Bàsquet, rugbi, poliesportius.. Perquè no dedicar alguna de les seves partides a una instal·lació pública que doni la possibilitat de practicar els escacs com un esport per a totes les edats i per a tota la vida.

I a les famílies demanar-vos que regaleu escacs i jugueu amb els vostres infants per socialitzar i millorar el pensament i la seva formació. Pens que un bon regal per Reis seria un tauler d'escacs, un rellotge o algun llibre que parli dels avantatges dels escacs.

Notícies d'escacs

Els clubs i la delegació de Menorca planifiquen a Ferreries l'any 2024 amb gran nombre de torneigs i apostant pels escacs com una forma de viure. Aquest divendres 29 de novembre comença el Campionat de Menorca per categories que es disputarà a més del 29, 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener a Ferreries en el club d'escacs a partir de les 17:00 amb les categories Femení absolut, Juvenil, Veterans 50 i Veterans 65, amb partides de 60 minuts amb increment de 30 segons per jugada.

El 20 de gener i amb 7 rondes començarà el Campionat de Menorca per equips amb la incorporació de tres nous equips a primera (Ferreries, Sant Lluís i el combinat Alaior-Es Mercadal), igualant les dues categories (Preferent i Primera) amb vuit equips cada una. Les dates de les 7 rondes previstes seran les següents: dissabtes capvespres dels dies 20 i 27 de gener, 3, 17 i 24 de febrer i 9 i 16 de març i es realitzarà pel sistema lliga a una volta,Campionat de Menorca Escolar: competició reservada per l'edat escolar de Sub-16 a Sub-08, ja estan obertes les inscripcions fins dia 23 de gener. Les dates de les 7 rondes previstes seran les següents: divendres capvespres dels dies 26 de gener, 2, 16 i 23 de febrer i 8, 15 i 22 de març i es duran a terme a Ferreries i a Alaior.

Trofeu Delegació de Menorca: competició absoluta i escolar de partides ràpides 4 de maig a Alaior. L'important esdeveniment del campus mundial d'entrenament organitzat per la Fide i Chessable a Ciutadella amb la col-laboració de Chess Menorca, amb els Campionats individuals absoluts, femení i juvenil de les Balears (del 29 al 31 de març) i finalment uns dels opens Internacionals més importants de l'Estat espanyol el III Open Chess Menorca a celebrar entre l 2 i el 7 d'abril,

Aquest dijous 28 de desembre se celebrarà el II Torneig de Nadal d'Escacs a la Carpa Can Flor de Pòrtol, dividit en dos torneigs un d'infantil que s'iniciarà a les 10.00 del matí i un altre per a adults que començarà a les 11.30 hores, amb ritme de 5 minuts per jugador més 3 segons per jugada i amb el sistema suís a 7 rondes, ho organitza l'associació Enfangats de Pòrtol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Marratxí i la Federació Balear d'escacs. En tancar aquesta crònica ja hi havia més de 50 inscrits.

El pròxim 7 de gener el Club Cercle d'Escacs d'Inca organitza un Torneig de Reis al CEIP Miquel Duran Saurina d'Inca de partides semiràpides de 15 minuts a partir de les 10.00 del matí hi haurà dues categories escolars i absoluta, les inscripcions es poden fer fins 15 minuts abans i rep el suport de l'Ajuntament d'Inca, El Consell de Mallorca i la Federació Balear.

Ressenyar que dins els dies de final de curs del 1r trimestre l'IES Josep Sureda i Blanes, gràcies al treball del seu director en Pep Ferragut i professorat del centre, han desenvolupat un exitós torneig d'escacs amb la col·laboració de la Federació Balear amb l'objectiu de donar suport als escacs com eina educativa i transversal dins la programació d'aquest centre que aprofita els grans avantatges que proporciona els escacs.

Coincidint amb l'open d'escacs ciutat de Manacor el jove escaquista Miquel Sureda del Club Reis i Dames de Llevant va mostrar el seu primer treball fotogràfic a la sala de joc del torneig amb una temàtica prou eloqüent i clarificadora 'Els jugadors d'escacs fotografies en blanc i negre', sens dubte una nova forma de visualitzar els escacs des de la mirada d'un escaquista.

Salut i molt d'escacs per al 2024!!

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/