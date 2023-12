[VÍDEO] Marga Prohens, mantejada pels campions del Palma Futsal

La presidenta del Govern, Marga Prohens, qui aquest dissabte ha acudit a rebre l'Illes Balears Palma Futsal a l'aeroport, amb motiu de la seva conquesta de la Copa Intercontinental, i, després, ha assistit a la festa dels campions en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix, ha agraït a l'equip les «alegries» que ha donat a l'afició i els seus «valors i humanitat».

Prohens ha rebut als campions de la Copa Intercontinental, a Son Santjoan, acompanyada del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i del batle de Palma, Jaime Martínez. L'equip ha aterrat a Palma al voltant de les 10.00 hores. I, res més arribar, els jugadors han mantejat la presidenta, qui els esperava en la terminal d'arribades. Prohens, visiblement emocionada, s'ha abraçat amb el cos tècnic i l'equip directiu del club.

Després de la rebuda de les autoritats, els campions han pujat a un bus descapotable, que els esperava per a portar-los a recórrer Palma cap al Palau Municipal d'Esports de Son Moix. Perquè, precisament, ha estat a Son Moix on ha tingut lloc la festa dels campions. Cos tècnic, directius i jugadors de l'Illes Balears Palma Futsal, a més de les autoritats, han aixecat junts la Copa Intercontinental per a oferir-la als aficionats.

En aquest sentit, Prohens ha intervingut per a valorar que «mai un equip de les Balears havia pogut proclamar-se campió del món». La presidenta ha donat l'enhorabona als campions del món «per culminar d'aquesta manera aquest any d'èxits i per haver fet història». «I, sobretot», els ha donat les «gràcies per les alegries que heu donat a l'afició».