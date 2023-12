Lloret i el Vendrell acolliran la quarta edició del Mundial Duplicat de Scrabble

Lloret de Vistalegre (Mallorca) i el Vendrell (Catalunya) acolliran la quarta edició del Mundial Duplicat de Scrabble el pròxim 16 de desembre. Després de la disputa del Mundial Clàssic l’any passat a Molins de Rei, es tracta de la segona cita mundialista una vegada superat el tràngol de la pandèmia de la Covid-19. De fet, la darrera edició del Mundial Duplicat va tenir lloc el 2019, ara ja fa quatre anys, a la doble seu de Vilafranca del Penedès al Principat i Vilafranca de Bonany a Mallorca.

La trobada serà a les 10 h, al Casal dels Tarongers de Lloret de Vistalegre, i exactament a la mateixa hora, a la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell. La primera de les dues partides que decidiran el campionat s’iniciarà a les 11.00 h. Després del parèntesi per a dinar, la competició es reprendrà a les 16 h.

La modalitat del Scrabble duplicat elimina el factor sort d’aquest joc, atès que tots els competidors han de pensar la millor jugada possible, la de més punts, a partir dels faristols que va proposant el director de la partida. Els jugadors tenen tres minuts per a trobar aquesta millor jugada a cada tirada. És per això que en aquest cas, la capacitat de càlcul matemàtic i el cabal lingüístic de cada participant esdevenen elements claus per assolir l’excel·lència que els meni al triomf.

L’actual campió mundial és el professor Lluís de Yzaguirre, que defensarà el títol a la seu del Vendrell. L’acompanyaren en el podi Miquel Sesé i Carles Cassanyes. Aquests dos darrers, a més, són també bicampions del Mundial Clàssic de Scrabble en català. Altres campions mundials de la modalitat duplicada són Josep Maria Martí i el mateix Miquel Sesé.

Maribel Servera, cinquena a la darrera edició; Antoni Riera, quart en el segon mundial, són els mallorquins amb millors resultats en aquest competició.

Aquest campionat d’enguany aspira a augmentar el nombre de participants de les edicions anteriors i les inscripcions ja estan obertes.

L’organització de l’esdeveniment corre a càrrec de l’Associació de Jugadors de Scrabble en Català (AJUSC) i compta a més amb el suport dels ajuntaments del Vendrell, Lloret de Vistalegre i Manacor; el club Sac de Mots del Vendrell i el Club Scrabble Manacor.