Injustícia cap a la Gran Mestra femenina la mallorquina Mònica Calzetta, ens ha arribat el comunicat de les convocades al Campionat d'Europa de seleccions a disputar a Budva (Montenegro) entre els 10 i el 21 de novembre i sorprenentment Calzetta ha quedat fora de la selecció per decisió de la Federació Espanyola, la qual no ha complit amb el criteri que la Federació té aprovat que diu «Se seleccionaran les jugadores actives federades i amb bandera espanyola davant la FIDE, per rigorós ordre Elo FIDE en la llista indicada com a referència en cada campionat». La llista de referència a setembre 2023 és: Mónica Calzetta 2210, Tatiana Grabuzova 2175. La gran mestra russa que deixa la seva nacionalitat per l'espanyola, jugadora de gran qualitat, però en aquests moments inferior en ELO a Mónica, és la número 5 que tanca la selecció. Les altres que formen l'equip de l'Estat espanyol són: Ann Matnadze (Georgina, però establida a Espanya fa molts anys) 2401, Sabrina Vega 2380, Marta García i Inés Prado 2247. Esperam des de fa dies una explicació raonada de la Federació Espanyola d'Escacs per resoldre una actuació que perjudica la gran carrera escaquista i el seu treball per continuar assolint fites tan importants com el campionat d'Europa.

Pau Marin, després de 6 rondes encapçala en solitari el campionat d'Europa sub 12

Disputades les sis primeres rondes del Campionat d'Europa per Edats a Romania, el mallorquí Pau Marín de l'equip Reis i Dames de Llevant i actual campió d'Espanya sub12, és líder en solitari amb 5,5 punts de 6 possibles, el segueixen amb 5 punts un trio d'escaquistes de la vella Unió Sovietica Thyrian Ambartsumian d'Armènia; el favorit i mestre FIDE Khagan Ahmada d'Arzebaian i Andria Kviiriashvili de Geòrgia. A falta de 3 rondes, encara queda el més difícil com l'enfrontament d'aquest dimarts davant el número 1 del rànquing Khagan, una partida que pot confirmar el lideratge i apropar-se al títol, però encara queden els partits més difícils per un jovenet que s'està convertint en la gran promesa dels escacs a escala nacional.

En línies generals els 22 participants estan realitzant un gran torneig així al sub 16 Diego Macias i Javier Habvans amb 5 punts es troben a mig punt del líder el polonès Jakub Seemann; Al sub 14 també amb 5 punts es troba Daniel Tabuenca a la tercera posició; meritori la sisena posició d'Hugo Pérez que amb 5 punts està en el grup que segueixen al líder l'ucraïnès Artem Kucher.

Respecte a les nines destaca a sub 8 Laia Cid, que va perdre les dues primeres rondes i guanyant 4 consecutivament les altres 4 i es col·loca a la dotzena posició. A falta de 3 rondes, l'equip espanyol té moltes opcions de medalla i inclòs algun títol europeu; cal dir que tots els integrants de la selecció ja han aconseguit puntuar.

41 participants en el 34è Torneig Escolar Mare de Déu

El petit poble de Maria de la Salut, però un dels grans de Mallorca en l'àmbit dels escacs i especialment en la realització de torneigs, va acollir a la plaça del Mercat el torneig escolar i darrer valedor pel Circuit escolar que patrocina el Consell de Mallorca amb el suport de la Federació Balear d'Escacs, els 41 participants lluitaren de valent i així l'escaquista sub 16 de Llucmajor en Marc Jun López amb 6,5 punts de 7 es proclamà campió, el pòdium el completà la Sub14 Lais Navarro amb 6 i 3r Antoni Cirer de Mallorca Isolani. Ressenyar que l'àrbitre i director i alma mater, el mariando Jeroni Bergas, donà un nou llibre de poesia que escrit per ell, 'Del silenci i altres veus' als millors escaquistes del torneig fet que ha desenvolupat al llarg de l'estiu, i d'aquesta manera inculca l'hàbit de llegir poesia als joves. Volem destacar també el compromís de l'ajuntament de Maria de la Salut amb els escacs i així ho demostrà el seu Batle Jaume Ferriol que va assistir a certes fases del torneig i al lliurament de premis.

El proper diumenge 17 a les 17,00 hores al Casal de Cultura de Maria de la Salut nova cita amb el torneig XXXII Obert Blitz de Maria de la Salut per a totes les edats i 8 rondes de partides de 2 minuts + 2 segons acumulatiu per moviment.

Juan Gayà de Maria de la Salut i el jove Nicolàs Domínguez de Malorca Isolani, revelació del torneig, a l'equador de l'obert de Migjorn de Campos, són els únics que han guanyat les quatre partides i aquest divendres es jugaran el lideratge entre ells, la tercera posició és pel jugador local campaner Marc Escandell amb 3,5. Cal dir que uns dels favorits en Manuel Queirolo de Reis i Dames de Llevant amb 3 punts i després d'haver tingut dos byes de mig punt per estar jugant el campionat d'Espanya d'aficionats comença a escalar posicions i ja es troba el 9è i alhora encara no ha dit la seva darrera paraula i del petit grup de dones la primera és na Maria Bonet del mateix equip de Queirolo i també amb dos byes es troba a la posició 42 amb 2 punts. Les rondes 5 i 6 es jugaran 15 de setembre a les 20.30 i el 16 a les 16.30, al Casal Pere Ignasi de Campos.

Altres activitats

El Curs de monitors d'Escacs, comença aquest cap de setmana a l'Espai Suscultura de Palma, dirigit pel menorquí Pep Suárez i obert a aquelsl escaquistes que volen tenir un títol per poder impartir classes d'escacs..

124 escaquistes de 24 països ja estan inscrits al XX Open Amateur integrat dins el Calvià Chess Festival que començarà el 7 d'octubre a la Sala Palmanova, amb 5720 euros. El festival inclourà un Open Blitz i unes simultànies, finalitzant el 15 d'octubre.

Més informació a la web de l'esdeveniment: https://www.calviafestival.com/

El 24 de setembre finalitza el Circuit d'Escacs Escolar que ha patrocinat el Consell de Mallorca, després de realitzar 4 torneigs a diferents indrets de Mallorca. La gran final l'organitza l'Associació el Tauler a l'Espai Suscultura de la Cooperativa Corda i Poal amb el suport de la Federació Balear.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/