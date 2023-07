Més de 400 clubs i entitats esportives, milers d’aficionats i centenars d’esportistes se sumen a la campanya 'L’esport treu la llengua'

Més de 400 clubs i entitats esportives, milers d’aficionats i centenars d’esportistes s’han sumat a la campanya 'L’esport treu la llengua', impulsada per Òmnium Cultural i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), i s’han compromès a impulsar el català a l’esport. En aquest sentit, Òmnium i UFEC han anunciat que a partir del setembre iniciaran una nova fase de la campanya on es treballarà colze a colze amb els clubs esportius per a augmentar l’ús del català als equips.

«L’esport és imprescindible per garantir el futur de la llengua: és l’activitat de lleure amb més participació dels joves i el teixit d’entitats esportives és un pilar fonamental del país», ha assegurat el president de l’entitat, Xavier Antich. Per la seva banda, Gerard Esteva ha assenyalat que «no ens hem d’aturar i cal continuar fent diferents accions amb federacions i clubs esportius per seduir la població per la promoció de l’ús social del català», perquè, segons el president de la UFEC, «la millor forma d’entrar a totes les cases és a través de l’esport».

A la campanya, que ha aconseguit el compromís d’un espectre molt ampli del món de l’esport (federacions, clubs, referents esportius), s’hi han sumat els principals clubs esportius de Catalunya, com el FC Barcelona, RCD Espanyol, el Girona Futbol Club, el Bàsquet Manresa, el Club Joventut Badalona o el Bàsquet Girona. «Ara ha arribat el moment de transformar el compromís dels referents de l’esport català, en accions per enfortir la llengua a cada equip del país, gran o petit», ha afegit Antich.

Una de les primeres grans accions que es varen fer en el marc de la campanya 'L’esport treu la llengua' va ser l’impactant mosaic que va omplir la grada de l’Spotify Camp Nou amb el missatge 'Comparteix el català', durant el partit entre el FC Barcelona i l’Atlètic de Madrid, que es va celebrar el passat 23 d’abril, Diada de Sant Jordi. Una acció que diferents clubs esportius han anat reproduint a diversos indrets del territori.