Boris Jaime Juan Lepp, guanyador del torneig Intergeneracional d'escacs de l'associació el Tauler

L'Espai Suscultura de la Cooperativa Corda i Poal va acollir a 39 escaquistes d'arreu de Mallorca per gaudir d'una jornada on dones, homes, nines i nins, famílies i inclòs algun padrí intercanviarem coneixements i estratègies sense tenir en compte l'edat; aquest projecte vol acompanyar a les famílies amb els escacs, un dels pocs esports que mai es jubilen i que té la versatilitat de poder jugar tant un nin de 6 anys amb un adult de vuitanta; va ser un torneig molt emocionant i que es decantà en el desempat pel jove Boris Jaime Juan amb 6 punts, guanyant 5 partides i entaulant dues, una d'elles amb el seu pare; amb els mateixos punts finalitzà l'actual campió de veterans de Balears en Juan Guzman i tancà el pòdium l'escaquista de La Balanguera Pedro Payeras amb 5,5; millor sub 12 Jaume el Valle, 2n Nacho Sarmiento i 3r Miquel Aguiló; també hi hagué un premi per la millor família del torneig que va ser la Juan-Lepp, integrada pel pare Santiago, el seu fill Boris (el campió) i la germana Beatriz Olga; destacà el més jove de només 6 anys Unai Ibañez que guanyà tres partides i no volem oblidar el suport de Caixa Colonya.

Comença a Eivissa el Memorial Roberto Vidal

Aquest divendres, 5 de juliol, a les 19.30 hores, comença el Memorial Roberto Vidal a Es Fornàs 43, seu dels Amics dels escacs organitzadors d'aquest torneig, on hi ha inscrits 31 escaquistes, (els millors escaquistes d'Eivissa i algun no resident que està de vacances) en total es jugaran 6 rondes al llarg del mes de juliol, destacar el premi en metàl·lic de 80 euros i trofeu per al campió.

JOAN CUBAS I MIQUEL MERCADAL CAMPIONS DE MENORCA D'ESCACS RÀPID

Amb molta emoció s'han jugat les dues jornades a Fornells. El torneig que han organitzat de forma conjunta l'Ajuntament d'Es Mercadal, Consell Insular de Menorca i el club organitzador Penya Alfil d'Es Mercadal.

A la categoria iniciació-escolar Miquel Mercadal de Ferreries assoli el campionat amb 6 de 6, mentre Leo Lozano del CECA amb 5 punts fos el subcampió, amb una participació d'11 escaquistes.

Dins el Torneig per a Adults ressenyar la participació inesperada del gran Mestre espanyol Pepe Cuenca que amb els mateixos punts que el mestre FIDE Joan Cubas només assolí el subcampionat i essent Cubas el campió, no podia faltar a la fita del pòdium, una de les promeses dels escacs menorquí, en Martín Krauchi que aconseguí 5 punts i mentre la MI argentina Florència Fernández finalitzà a la vuitena posició amb 5 punts. Al lliurament de premis assistí el nou batle d'Es Mercadal Joan Palliser, acompanyat pel regidor d'Esports Tobal Pons i per Carles Rotger en representació de Fornells.

Assenyalar que aquest dissabte 8 de juliol a la plaça de la Catedral de Ciutadella començarà a les 17.30 hores circuit Blitz de Menorca amb partides és 4 minuts més 2 segons d'increment per jugada, us podeu inscriure al correu electrònic menorca@fbescacs.com o al WhatsApp a 620173452.

A Salobrenya, ha finalitzat el campionat Sub-8 d'Espanya amb la participació de 6 jugadors de Balears, amb bons resultats dels participants Balears. Destacant a Joan Pol Butrón que ha aconseguit 6 punts de 9, finalitzant el 21è, Yoel Angola 49è i en Lluís Negre 53è fent 4,5 de 9, Marc Piebrabuena amb 4 punts finalitzà 73è, Alejandro Salvà 3,5 el 75è i na Naroa Molina 2 punts la 103 de 109 participants; s'ha proclamat campió d'Espanya l'andalús que guanyant amb 8 partides i unes taules i Laura Cid de Catalunya , campiona femenina.

El 3 de juliol ha donat pas l'inici del campionat d'Espanya, també a Salobreña, sub 10 amb un altre grup de 6 representants de les Illes Balears (Pau Rullán, lluc Marín, Xavier Marí, Iker Torres, Mónica Domíngez i Jaime Domínguez) i igualment que a la sub 8, la delegada federativa serà na Chelo Pou, persona molt compromesa amb els escacs escolars a les illes.

Dins la III Setmana catalana de l'esport, El Club Reis i Dames Llevant ha aconseguit un meritori tercer lloc al torneig femení per equips que organitzà la federació Catalana; essent la selecció catalana la campiona al guanyar les tres partides i Canàries subcampiona, les mallorquines reforçades amb la menorquina Jana Pons, empataren davant Canàries i el combinat Internacional i només perderen davant les campiones.

Mentre el passat dissabte i organitzat pel Club d'Escacs Sa Pobla a Campanet un exitós torneig per les festes de Sant Victorià ,amb 62 participants; essent el jugador del Megaescacs Svyatoslav Korneev el campió, guanyant les 7 partides, 2n en Juan Guzman i 3r Víctor Rubert de Campos.

Els escacs segueixen arribant a altres indrets de Mallorca, els pròxims dies.

Dins el marc del Circuit Escolar Consell de Mallorca, el Club d'Escacs Maria de la Salut que cada any recolza els escacs amb l'ajuntament del seu poble, organitza amb uns mesos de retard el XIX Torneig Escolar Primavera, aquest dissabte 8 de juliol a les 17.30 hores a la plaça del Mercat de Maria, seran 7 rondes de partides de 5 minuts més 3 segons de bonificació per jugada, inscripcions gratuïtes via WhatsApp al 606624832.

Recordau que l'associació Multicapacitats, amb el suport de l'Ajuntament de Marratxí, la Federació Balear i l'olleria Can Bernardí donin suport i organitzin al segon Torneig d'escacs de Pòrtol de partides ràpides a celebrar el 13 de juliol en horari, les 11.00 h. el sub 11 i el sub 16 i adults a les 17 hores, dins el marc de les festes del Carme.

Un dels clubs més actius l'Incacs des Raiguer de la part forana i molt sensible en la formació d'escolars ja té preparats dos torneigs per dia 15 de juliol a les 17.00 h a la Plaça des Bestiar; per una banda el V torneig escolar Incacs de Raiguer que forma part del Circuit Consell de Mallorca i el II Obert Festes d'Inca ; les inscripcions i més informació ho podeu sol·licitar al WhatsApp: 60149763 i 657077378.

El club Escacs Foment de Campos, organitza un nou torneig per equips, format per 4 escaquistes, al carrer Calamar de Sa Ràpita , el 16 de juliol a les 17.30 h. amb el sistema suís i partides a 5 minuts , inscripcions al WhatsApp 616600951.



