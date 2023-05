Din Liren, primer home xinés que es converteix en Campió del Mon absolut d'Escacs

Sorprenentment però merescudament el món dels escacs té un nou campió. És un advocat de 30 anys, en Ding Liren, Gran Mestre i número 3 del rànquing que guanyà al numero 2 al rus Nepomniachtchi a la ciutat d'Astana (Kazakhstan), i substituirà el noruec Magnus Carlsen que va renunciar a defensar la corona que ostentava des del 2013. Així i per primera vegada en la història, la Xina tendrà els dos campionats del món, hem de recordar que fins la mort d'en Mao a l'any 1976 estava prohibit jugar a escacs a la Xina, i ja des de la dècada dels noranta dominen les escaquistes xineses, les quals copen els campionats del món femení, Xie Junn al 1991 va ésser la primera, ara és na J. Wenjun que és la vigent campiona i l'aspirant Lei Tihjje entre altres. Rússia la gran dominadora dels mundials d'escacs ha vist com al llarg del campionat el xinès ha superat caramull d'entrebancs que pareixen insalvables però al final aconseguí un empat a 7; cada jugador guanyà 3 partides i les altres entaularen, s'hagué de passar a les 4 partides ràpides a 25 minuts i 10 segons d'increment (una versió dels penals al futbol) i a la darrera i a més amb negres i quan ho tenia pitjor tant per posició com per temps, arriscar per evitar jugar les dues partides a la modalitat llampec que eren de 5 minuts per jugador més 3 segons d'increment per moviment, on ell sabia que tenia poques possibilitats i això que el rus tenia més temps i va intentar cercar unes taules aprofitant els 6 minuts d'avantatge, però aquí el xinés no fallà i provoca les errades del rus, que volia recuperar l'esplendor dels escacs russos del segle XX i principi del XXI fins al 2006, on tenen el darrer guanyador Vladimir Kramnik, però Ding guanyà el repte d'esser campió en un torneig apassionant i que ha estat seguit per milions d'espectadors a través de diferents canals de 'streaming'.

Sens dubte, els grans guanyadors han estat els escacs que han motivat més passió i més humanització; hi va haver grans errors, però una vegada més es va demostrar que no són màquines i el temps de les partides, una de les variants que fa que es puguin perdre o guanyar partides; el nou campió Ding que va aprendre escacs amb només 4 anys es mereixedor d'aquest títol que col·loca a la Xina com la dominadora dels escacs a nivell absolut i femení.

Altres notícies del món dels escacs

Vladimir Fedoseev campió del II Sunway Formentera Chess amb 7 punts superant els indis.

Finalitzà el II sunway Formentera Chess amb un quàdruple empat al primer lloc que va ésser resolt als desempats i el favorit el GM rus que juga amb la bandera FIDE Vladimir Fedoseev es proclamà campió amb 7 punts, els llocs 2n, 3r i 4t també amb 7 punts varen ser per les escaquistes índies: Karthi, Pranav i Mendoca. Igualment els 5è, 6è i 7è, mostraren el domini dels jugadors de l'India. El primer espanyol, el GM Daniel Alsina a la posició novena amb 6,5 punts.

Al grup B, el favorit en David Aledo no fallà i amb 8,5 punts es proclamà campió, seguit per Javier Pérez amb 8 punts i Adrian Blanco amb 7. Han estat 10 jornades plenes de bons escacs, d'activitats lúdiques i de conèixer la meravellosa Formentera.

Peguera ha acollit un interessant campionat de Balears de les categories Femení, Veterans, Sub-18 i Sub-10.

A la categoria Femenina Marta Antich del Mallorca Isolani, assoleix el campionat absolut femení amb el mateixos punts que la menorquina Jana Pons, amb 3,5 de 4 partides, 3r lloc per Maria Bagur amb 3.

Al campionat de Veterans de les Balears Juan Antonio Guzman sorprengué als favorits, Gayà i Agim d'Eivissa que no aconseguiren entrar en el quadre d'honor. Subcampió el menorquí Guillem Pons i 3r Frank Ferenzi; al sub 10, títol pel mallorquí del Mallorca Isolani Pau Rullan amb 4,5 punts; al sub 18 títol pel colombià Didier Duque de l'Incacs de Llevant amb 3,5, el segon i tercer va anar a Menorca amb Joan Moll i Pau Coll. Tots els títols quedaren a Mallorca.

Propera fita a l'hotel Alua Leo de Can Pastilla on es disputaran els campionats de les Balears de Sub 12, sub 14 i sub 16, entre el 5 i 7 de maig.

Més de 60 nins i nines participaren al torneig de 5 minuts, sistema Masnou que es celebrà el passat dimarts organitzat per la cooperativa d'Ensenyament Gorg Blau a la Plaça de l'Olivar de Palma.

Més informació a la web de la Federació Balears d'escacs: https://www.fbescacs.com/ca/