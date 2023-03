Tres partits per fermar la segona plaça abans de la Final Four

El Mallorca Palma Futsal encara una dura setmana, amb molta càrrega de Feina, tres partits i un únic objectiu: mantenir la segona posició abans de la Final Four de la Copa del Rei.

Els d'Antonio Vadillo viatjaran aquest divendres a Valdepenyas i no tornaran a l'illa fins al dimecres que ve, ja que el calendari ha dictat que aquest dissabte s'enfrontin al Viña Albali Valdepenyas i el dimarts jugaran el partit avançat de la jornada 28 davant el Reial Betis Futsal. S'avança la data del partit, ja que el conjunt mallorquí estarà disputant la Final Four de la Champions League. A més, per completar la setmana, en tornar a Mallorca, els mallorquins rebran al Noia Portus Apostoli per disputar el darrer partit abans de la semifinal de la Copa del Rei davant el Barça. Els mallorquins afronten aquest tram decisiu de la competició regular amb la intenció de mantenir-se segons en la classificació i amb l'esperança d'intentar assaltar la primera plaça.

Més enllà de les exigències de la competició i el calendari, els mallorquins hauran d'afrontar aquest tram amb una dificultat extra. Els jugadors del conjunt balear no podran comptar amb el seu entrenador, ja que Antonio Vadillo fou sancionat amb quatre partits i es perdrà els tres enfrontaments de la setmana i la semifinal de Copa davant el Barça.