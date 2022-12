El Mallorca Palma Futsal jugarà la seva desena Copa d'Espanya

El Mallorca Palma Futsal jugarà la Copa d'Espanya per desena vegada en la seva història després d'assolir la classificació de manera matemàtica aquest dimecres amb el resultat de l'Indústries Santa Coloma. La derrota del conjunt català fa que la classificació dels mallorquins sigui matemàtica, ja que el diumenge s'enfronten El Pozo Murcia i l'Indústries, setè i octau en la classificació en els quals el Palma treuen set i nou punts, respectivament, per tant, sigui quin sigui el resultat d'aquest partit, un dels dos ja no podrà arribar als 24 punts que suma l'equip dirigit per Antonio Vadillo, encara que el conjunt balear perdi el seu partit de dissabte davant el Real Betis.

El Mallorca Palma Futsal és el tercer equip que assegura estar entre els vuit primers a acabar la primera volta i aconseguir la classificació per la Copa. A més, els mallorquins ho han aconseguit a falta de tres jornades per l'equador de la temporada. Serà la desena vegada que el Palma Futsal disputi la competició més carismàtica del futbol sala estatal, la novena de manera consecutiva, una xifra que mostra el nivell de consolidació del projecte.