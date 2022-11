Ja es coneixen els 12 finalistes del Campionat Intermunicipal de Truc

Ser el millor de cada municipi no era requisit suficient per estar en aquesta fase. Només els classificats de la fase comarcal i els repescats foren convocats a Lloseta per a la fase semifinal del Campionat Intermunicipal de truc.

Un total de 52 parelles lluitaren per a 12 places finalistes. Cada partida era decisiva. Arribat a aquest punt no es tractava només de saber jugar a truc. Saber jugar sota pressió va ser, en molts de casos, decisiu. Qui s'atreveix a prendre amb un rei i jugar-se el cantó? Al bar és molt fàcil. Arribat a aquest punt eren necessaris una mescla de destresa i coratge.

L'objectiu del truc és minimitzar el factor "sort" al màxim, però a vegades les circumstàncies no permeten que es pugui lluitar contra els capritxos de l'atzar. Va ser el cas de parelles molt sòlides com en Turbo i n'Edu, en Carlos Rullan i en Kike o bé en Rafel i en Damià, tots ells reconeguts d'entre els millors i van quedar punt de classificar-se havent guanyat totes les partides menys una.

Cares noves i cares repetides d'entre els finalistes

Per una part tenim els "Enriques" de Palma, grans candidats a guanyar el campionat. Han demostrat gran regularitat aquest darrer any quedant sempre entre els millors. Només la setmana anterior varen aconseguir la medalla de plata al gran Torneig de Sa Pobla.

Per altra banda, tenim als representants de Montuïri: Toni Font i Miquel Nicolau. Sempre arrasant sense sorpreses a les fases de grup demostrant gran solidesa en el seu joc.

Com a repetidors de la passada final tenim la vigent parella campiona, Javier Jiménez i Vicenç Fiol, qui no volen donar pas a nous protagonistes. Per altra banda, en Tato Ávila i na Coloma Vallés, única parella mixta amb una gran compenetració. Els germans Bermúdez, coneguts per ser dels jugadors menys roquers de l'illa, cada jugada és tot un repte contra ells. Finalment en Joan i en Gabriel, qui no es contenten amb un segon lloc.

Volem també esmenar en Pedro i Cayetano, pare i fill, qui ens tenen meravellats amb les seves jugades rocambolesques i, sense dubte, donaran espectacle a la final.

Ara bé, els que realment "espanten" són les cares noves. Com juguen la vigent parella campiona de Sencelles, en Joan Verd i en Joan Ferrer? I els representants de Sa Pobla, en Josep i en Bernat, qui no varen perdre ni una sola partida? Seran els "Juans" de Capdepera la parella revelació? Possiblement, es donarà pas a la jove parella sollerica formada per en Toni i en Damià, qui varen passar per davant dels seus compatriotes més veterans. Qui sap si no seran els millors de Palma, Sa Pobla, Muro... sinó d'Estellencs els millors de l'illa! Podria ser ben bé el cas d'en Corró i en Juan Esteban!

Es pot especular molt, però no se sabrà fins que es vegin les cares entre ells a la gran fase final!

Els classificats per a la final, a l'espera dels 4 restants de la repesca són (Rànquing per posicions):

Enrique Maya, Enrique Reyes

Toni Font, Miquel Nicolau

Josep Ramis, Bernat Ghost

Joan Capllonch, Gabriel Pons

Emilio Bermúdez, Antonio Bermúdez

Tato Ávila, Coloma Vallés

Juan Hermosa, Juan Miguel Ares

Cayetano Bermúdez, Pedro Bermúdez

Toni Gamundí, Damià Pasan

Tomeu Corró, Juan Esteban

Vicenç Fiol, Javier Jiménez

Joan Verd, Joan Ferrer