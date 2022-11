La Champions League arriba a Mallorca per primera vegada en la història

Aquesta setmana es viurà una jornada històrica en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix. El Mallorca Palma Futsal es va classificar per jugar la Ronda Elit de la UEFA Futsal Champions League i els aficionats mallorquins podrem gaudir de la màxima competició continental a Palma.

El passat octubre, el Palma Futsal aconseguí passar de ronda en la seva primera participació en la Champions. A més, es va estrenar com a primer de grup i en l'anomenat 'grup de la mort', per la dificultat dels seus rivals. Ara, la Copa d'Europa arriba a Mallorca i Son Moix serà la seu de sis partits d'aquesta Ronda Elit que es disputaran entre el 23 i 26 de novembre.

El Mallorca Palma Futsal arriba a la setmana més important de la seva història en plena forma, segon a la classificació regular de lliga i després de guanyar, de manera contundent, al Barça en el darrer partit que va jugar davant els aficionats de l'Illa. Per altra banda, l'equip dirigit per Antonio Vadillo té una oportunitat històrica per assolir la classificació per a la final de la Champions. Aquesta setmana es batran en duel amb el Dobovec (Eslovènia), el Novo Vrijeme Makarska (Croàcia) i el Piast Gliwice (Polònia). En cas de tornar a classificar-se com a primer de grup, obtendria la seva plaça per a la 'Final Four' de la màxima competició continental de futbol sala.

Enfrontaments Ronda Elit

23.11.2022 | 17.00 hores - 20.15 hores

Novo Vrijeme Makarska (CRO) - Piast Gliwice (POL)

Mallorca Palma Futsal - Dobovec (SVN)

24.11.2022 | 17.00 hores - 20.15 hores

Dobovec (SVN) - Novo Vrijeme Makarska (CRO)

Mallorca Palma Futsal - Piast Gliwice (POL)

26.11.2022 | 17.00 hores - 20.15 hores

Piast Gliwice (POL) - Dobovec (SVN)

Mallorca Palma Futsal - Novo Vrijeme Makarska (CRO)