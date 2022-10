Arranca la segona fase del Torneig Intermunicipal de Truc

Aquest dissabte, al Cafè can Moix ha esdevingut la primera de les quatre jornades de la segona fase del Campionat Intemrunicipal (Torneig Mallorca).

Parelles de Portocolom, Petra, Sant Joan, Algaida, Ses Salines, Montuïri, Capdepera i Santanyí es varen disputar les places per a la fase Semi-Final del Campionat.

Volem anomenar les dues parelles mixtes, que generalment són minoria, i varen donar molta guerra! Per un part la parella d'Algaida formada per na Gero Perelló i en Miquel Tomàs qui varen demostrar tenir gran nivell però, acostumats a jugar "amb Flor" i a 4 peces, les partides se'ls va complicar i més encara pel fet de no veure gaire joc. Parescut va ser el cas de la parella formada per en Jaume Vidal i na Maria Amengual, qui varen obtenir plaça quedant d'entre els millors a Ses Salines però ahir les cartes no varen acompanyar.

La 'marató' de truc va ser molt intensa. Sobretot les primeres partides, on es jugava punt a punt, en la seva majoria molt roquers. Tanta sort que el Cafè Can Moix va oferir un esplèndit dinar amb vàries opcions a triar i el colectiu truquer va poder reprendre forces per a seguir fins a les 21, quan es disputaren les darreres partides.

Després d'aquesta jornada, els classificats de cada grup foren:

grup A:

1rs: Biel "Turbo" i Edu Pons

2ns: Enrique Maya i Enrique Reyes

3rs: Albert Sitjar i Blai Romero

4ts: Manolo i José (Capdepera)

grup B:

1rs: Antonio Bermúdez i Emilio Bermúdez

2ns: Toni Font i Miquel Nicolau

3rs: Joan Pere Rubert i Llorenç Rubert

4ts: Joan Xamena i Pedro Muñoz

grup C:

1rs: Albert Ferriol i Pep Ferriol

2ns: Joan Mora i Marc Pastor

3rs: Juanito Martin i Antonio Losa

4ts: Toni Sagrera i Guiem Mas

Enhorabona a totes les parelles classificades, en breus donarem informació sobre el lloc i dates de la fase semi-final.

A les parelles que no es varen classificar hi haurà una fase de repesca diumenge dia 30 d'octubre al Bar ca na Rosa de Lloseta.