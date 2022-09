El Palma Futsal arranca la temporada més il·lusionant a Manzanares

El Palma debuta aquest dissabte (16.30 hores/LaLigaSportsTV) a Manzanares. Arranca la temporada més il·lusionant. Vadillo no podrà comptar amb Tayebi, Moslem i Higor per al partit inaugural a causa dels visats iranians i la lesió del brasiler.

Aquest cap de setmana arranca la Primera Divisió de futbol sala amb els dubtes de cada temporada de saber com arriben els equips a la primera jornada. El Palma començarà aquest dissabte (16.30 hores/LaLigaSportsTV) a Manzanares. S'inicia un curs emocionant per la participació dels mallorquins a la Copa de Campions, però amb una exigència major a causa del calendari que els espera fins a finals de desembre. Els d'Antonio Vadillo s'han preparat durant un mes per arribar en plena forma i començar el curs amb força i bons resultats.

L'estrena serà en el Pavelló Municipal Antonio Caba de Manzanares contra un equip que la passada campanya ja va complicar els va complicar la vida, un equip molt intens i amb una afició que apreta molt. El duel amb el Manzanares serà el primer partit oficial que juguin els al·lots de Vadillo des de la passada final de lliga contra el Barça, 78 dies després. El Palma Futsal torna a la competició amb una plantilla renovada, amb diverses incorporacions importants, com per exemple Mario Rivillos, Dani Saldise, Tayebi o Moslem. Els mallorquins han confeccionat una plantilla més àmplia que altres temporades, també a cause de l'acumulació de partits que suposa participar en la competició europea, però així i tot arriba a la primera jornada de lliga amb nombroses baixes que han generat dubtes en la parcel·la ofensiva de l'equip d'Antonio Vadillo.