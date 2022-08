La LNFS atorgarà la insígnia d'Or a Miquel Jaume

La LNFS reconeixerà a títol pòstum la figura de Miquel Jaume en honor a la seva dedicació i treball cap al futbol sala durant els seus 23 anys de gestió. En nom de tots els clubs de la lliga, el president de la LNFS, Javier Lozano, entregarà a la família del manacorí la distinció de l'Associació durant el Trofeu Ciutat de Palma.

El fundador i president del Palma Futsal, Miquel Jaume, va morir el 10 de març de 2021 als 67 anys. El manacorí fou un dels dirigents més importants de la història de l'esport balear i va deixar un sòlit llegat.

A més de deixar un equip subcampió de lliga i que jugarà enguany, per primera vegada en la seva història, la UEFA Champions League, el manacorí també va fer una gran obra social. La fundació del Palma Futsal, que ara dur el nom del seu fundador, serveix per beneficiar a nombrosos clubs i federacions i ajuda de manera directa a més de 1.700 esportistes de tota Mallorca.

«És un acre de justícia, un sincer gest d'agraïment per la seva encomiable tasca, que tots els clubs votaren de manera unànime en la darrera Assemblea. La Lliga Nacional de Futbol Sala vol honorar la seva memòria amb aquesta insígnia a títol pòstum que reconeixen la seva generositat, serietat, honestedat i infrangible lleialtat amb l'Associació. Des de la LNFS, sempre que parlam de transformar l'esport posam com a exemple el Palma Futsal per la seva capacitat de calar en la societat i convertir-se en un referent. És un model. Era el somni de Miquel i el volia complir. Sempre va tenir aquesta visió i la va aconseguir», va assegurar Javier Lozano, president de la LNFS.

El premi s'entregarà als familiars de Miquel Jaume en la desena edició del Ciutat de Palma, ara unificat amb el trofeu Memorial Miquel Jaume que ja s'estrenà la temporada passada.

Enguany, el torneig comptarà amb un quadre de luxe i serà un dels millors tornejos estiuencs del món. Els convidats de la segona edició del Memorial seran l'Sporting de Portugal, subcampió d'Europa i campió de la lliga portuguesa, El Pozo Murcia Costa Cálida i el Real Betis Futsal, a més del Palma Futsal. El torneig se celebrarà el dissabte 3 i el diumenge 4 de setembre, una setmana abans de l'inici de la lliga.