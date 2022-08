Palma tendrà el seu primer camp de tir amb bassetja que estarà al polígon de Can Valero

Palma tendrà un espai dedicat al tir amb fona gràcies a la cessió d'una parcel·la al polígon de Can Valero. Això serà possible gràcies a un acord assolit entre l'Institut Municipal d'Esports (IME) i la Federació de Tir amb Fona.

El Batle de Palma, josé Hila ha considerat que aquest nou espai «permetrà desenvolupar, fomentar i impulsar aquesta modalitat tradicional i autòctona balear amb segles d'història a les Illes».

A més, el Batle ha enaltit la contribució dels foners a aquest esport com a «defensors de les costes de les Illes» entre els segles IV i I a. C.

«Són orígens que es forgen gràcies a l'excel·lent treball de la Federació, amb el compromís de mantenir els arrels a través de l'esport», ha agraït el primer edil.

L'Ajuntament ha detallat en un comunicat que la cessió tendrà una durada inicial de quatre anys i el camp se situarà en la parcel·la situada al carrer Josep Antoni de Cabanyes, del polígon de Can Valero, després de reunir els requisits per a acollir els entrenaments i competicions de tir amb bassetja.

La Federació ha agraït al IME la cessió de l'ús per a aquest camp perquè «serà una oportunitat d'or per a promocionar aquest esport tan nostre».

L'IME s'encarregarà de la neteja del terreny i la Federació adequarà l'espai amb diferents actuacions com la instal·lació de xarxes protectores, gàbies de llançament, contenidors d'emmagatzematge o barreres.