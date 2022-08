Escacs: Cristina Sureda assoleix el campionat d'Espanya femení sub-16

Han finalitzat els campionats escolars de totes les categories i a la sub-16 s'ha aconseguit el títol femení gràcies a la manacorina Cristina Sureda que suma una nova medalla al seu historial i demostrà que segueix en procés ascendent i amb un gran futur per endavant immillorable. Hem de qualificar la participació dels 14 escaquistes que ens representaven com a brillant, especialment les dones que pogueren obtenir més medalles perquè a la darrera ronda Marta Isabel Antich i la menorquina Jana Moll lluitaren per elles. Excel·lent 19è lloc de Pablo Luis Aguado que va millorar molt el seu Elo i un poc decebuts amb l'actuació de Manuel Ermachenko que sortia com 8è del campionat i només aconseguí el 25è lloc.

En total hi participaren 182 escaquistes del territori espanyol; el campió masculí va ésser Diego Macias de la País Valencià, amb 8 punts dels 9 possibles.

En les ràpides També guanyà Diego Macias i Carmen Mendez de Castellà i Lleó, el femení. Cal ressenyar el 9è lloc de Pablo Luis Aguado i felicitar els treballs de promoció i formació dels Clubs mallorquins Rei i Dames Llevant i Mallorca Isolani i el Cercle Artístic de Ciutadella.

Olimpíada

El passat 29 de juliol va començar 44ena Olimpíada d'Escacs, la més multitudinària de la història. S'està celebrant a Chennai (Índia) amb rècord de participants, 188 equips en la categoria oberta i 162 en la femenina lluiten per les medalles col·lectives i individuals. En total 1737 escaquistes (937 homes i 800 dones)

L'equip dels Estats Units és el favorit en la categoria oberta, mentre que les locals de l'Índia són favorites en la prova femenina. Ressenyar que hi falten dos països molt important dins el món dels escacs, Rússia que va ésser vetada per la invasió a Ucraïna i Xina que per motius de la Covid no deixa sortir els seus jugadors a competir.

En total es jugaran 11 rondes i de moment l'actuació dels equips d'Espanya es prou destacable; el masculí ha guanyat les 4 partides i amb 4 més encapçalen la classificació amb 4 punts, per puntuació de partides és el 5è, davant de potències com EUA, Índia i Noruega (on juga el campió del món Carlsen); el menorquí Paco Vallejo ha jugat les 4 partides amb 2 victòries i dos empats; A nivell femení l'equip espanyol ha guanyat 3 partides i n'ha perdut una amb l'equip suec que entrena el GM Bellón, nascut a Espanya però nacionalitzat suec i on hi juguen la seva dona, la GM Pia Cramling i la seva filla Anna. Respecte a la mallorquina Mònica Calzetta ha jugat 3 partides, n'ha guanyat dues i n'ha perdut una davant Suècia. Espanya és la 23ena a la classificació.

Intensa activitat a Mallorca i Menorca

El veterà escaquista Ricardo Aranos assoleix el títol del torneig Intercultural de l'associació el tauler, guanyant les 5 partides que es varen disputar dins el marc de les festes de Cas Capiscol i el jove Pedro Payeras de La Balanguera aconseguí el segon lloc i el tercer va ser per Asier López de Mallorca Isolani; en total hi participaren 38 escaquistes i menció especial per la jova jugadora argentina Maia Ventura que va quedar en 9è lloc, però les partides a 5 minuts la varen perjudicar i va merèixer aconseguir una millor posició.

A Son Serra Marina, emocionat torneig amb la participació de 60 jugadors, la majoria menors de 16 anys i entre ells, l'actual millor jugador d'Espanya sub-11 anys i 3r de partides ràpides d'Espanya sub-12, Pau Marín que es va imposar en les sis partides i superant jugadors més veterans que ell. Cinc jugadors quedaren empatats a 5 punts al 2n lloc, però en els desempats Josep Canyelles va ésser 2n i Manuel Queirolo 3r, el jugador local Valentí Jiménez aconseguí un meritori 4rt lloc; millor femenina la jugadora local Bel Durán amb 4 punts

VIII Torneig Sant Feliu a Llubí es va dividir en dos tornejos, un escolar amb la participació de 53 escaquistes i un obert amb 16, es disputà a la plaça de la carretera. El campió de l'escolar va ser Liam Amorós de La Balanguera, el 2n va ser el favorit del torneig, en Quimey de La Balanguera amb 5 punts i amb els mateixos i 3r Miquel Riera de sa Pobla; millor jugadora femenina amb 4,5 punts per la poblera Isabel Maria Torrandell; l'obert va ésser guanyat pel jugador xilè de Rei i Dames, Manuel Queirolo que només va cedir unes taules i va fer 6,5. El segon va ser el veterà Juan Antonio Guzmán amb 6 i 3r el colombià de l'equip Incacs Didier Duque amb 5,5

El Torneig Obert José Tarancón de partides a 10 minuts realitzat a Portocolom comptà amb la participació de 42 escaquistes de diverses nacionalitats com Mèxic, Anglaterra, França i va esser guanyat per Miquel Mulet de Campos, essent segon l'anglès John Perkins i 3r Juan Antonio Guzman de Llucmajor, tots tres amb els mateixos punts

Es va reiniciar el Circuit Blitz de Menorca amb el segon torneig Sant Jaume a la Cala Corb d'Es Castell amb la participació de 39 escaquistes i amb la sorpresa del triomf de Rubèn Alonso de Caissajedrez Tarancon, en segon lloc va quedar Joan Cubas del Cercle artístic de Ciutadella i 3r Pep Suárez d'Es Castell. Alhora, 23 jovenets participaren en el d'iniciació que va ésser guanyat per Iker Torres del CECA amb 7 punts, els mateixos que Eric Igelmo d'Es Castell que fou segon; 3r Mark Domínguez. Cal destacar la participació de 8 nines. Al final del torneig es va fer un petit a un homenatge ple de sentiment a l'escaquista Pere Gómez que ens va deixar l'any passat després de patir una malaltia.

Tota la informació dels tornejos, horaris i ritmes de joc a la pàgina www.fbescacs.org

Noticies Variades

El dimarts 2 d'agost comença el XXXI Festival Internacional d'Escacs de La Pobla de Lillet, on es realitzaran diverses activitats i el torneig principal serà arbitrat pel mallorquí de Maria de la Salut en Jeroni Bergas que a més ha presentat la seva exposició sobre el mallorquí Artur Pomar, el primer GM de l'Estat, nin prodigi en el seu moment i que és recordat per la seva participació a la primera edició del Torneig el 1991, on a més, va fer unes simultànies.

El 4 d'agost a les 18,30 hores es farà el 3r torneig del Circuit Blitz Illa de Menorca a la Plaça Es Ramal d'Alaior, sistema suís a 9 rondes de partides de 4 minuts + 2 segons per jugada; Inscripcions fins dimecres 3 d'agost al whatssap. 620173452.

Ha començat el campionat d'Espanya Sub de 18 que es celebra fins el dia 6 d'agost a Salaboreña, hi ha 7 representants de les Illes Balears, i a les dues primeres rondes ja han puntuat tots, però destaquen Tedoro Gomila i Joan Moll que han fet ple.

Enric Pozo Mas