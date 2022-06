Caruana i Niepómniashi amb 2 punts, i després de 3 rondes lideren el Torneig de Candidats a Madrid

El Palau de Santoña de Madrid està gaudint del millor torneig que es pot jugar en aquests moments arreu del món, el conegut dels candidats on 8 jugadors considerats els millors del planeta (només ha falta el rus Serguéi Kariakin, subcampió del món el 2016, que ha estat desqualificat per recolzar l'agressió de Rússia) disputen des del passat divendres 17 de juny; una lliga a doble volta, on ha de sortir l'escaquista que l'abril del 2023 reptarà a l'actual campió del món, el noruec Magnus Carlsen.

Després de disputades les 3 primeres rondes, com era d'esperar màxima igualtat, de les 12 partides, 9 han finalitza en taules i 3 victòries, dues es que jugaven en blanques i una els de negres.

Això fa que la classificació estigui molt igualada i que sigui encara prest per saber qui serà el guanyador.

Classificació (després de la 3a ronda): 1r-2n Caruana (EEUU) i Niepómniashi (FIDE) 2 punts; 3r-6è Firouzja, Rapport, Duda i Nakamura 1,5; 7è-8è Ding i Radyábov 1 punt.

Aquesta tercera ronda, varen finalitzar totes les partides en taules; també volem ressaltar que un dels favorits és el rus Niepómniashi que està jugant amb la bandera de la FIDE, ja que no recolza la invasió de Rússia a Ucraïna; destacar també el bon inici d'una de les grans promeses dels escacs mundial el jove Franco-irani Alireza Firouzja que amb només 19 anys és un dels grans favorits.

Avui dimarts es jugarà la 4 ronda i el segon descans serà el divendres després de 3 dies de jugar hi ha un de descans, el torneig finalitzarà el 4 de juliol i es deixa l'endemà per si fa falta fer algun desempat.

MENORCA

Joan Cubas, Campió del Torneig absolut «Memorian Pere Gómez»

Finalitzà aquest memorial amb el triomf del jugador del CECA de Ciutadella en Joan Cubas que aconseguí 7,5 punts del 8 possible i sense conèixer la derrota, bones actuacions dels escaquistes locals del Centre de cultura Es Castell en Pere Gomila i Simó Bordoy que assoliren el 2n i 3r lloc amb 7 i 5,5 punts. En total hi participaren 23 escaquistes.

En la categoria d'iniciació, el jove jugador del CECA, Iker Torres, guanyar les 8 rondes amb gran autoritat; el subcampionat va ser per la jugadora d'Alaior na Noa Permanyer que finalitzà amb 6 punts que només va perdre una partida davant el campió; tancà el pòdium Sergi Pons del Club de Sant Lluís. Un torneig que comptà amb 14 prometedors escaquistes

El club del CCE Sant Lluis també ha organitzat un torneig social de partides a 15 minuts on participaren 17 jugadors; essent el campió Xavi Serra; 2n José Sales.

NOTÍCIES ESCAQUISTES

- El petit poble turístic «Isla» que es troba al nord de la Comunitat de Cantàbria, serà la seu del campionat de seleccions autonòmiques en les categories Infantils i Cadet; es jugarà entre els dies 23 i 26 de juny i els convocats per seleccions de les Illes balears, són, per una banda, la infantil formada per: Julián Nieto, Pau Marín, Martin Krauchi, Cristina Sureda, Sara Veloz i Naila Reina i essent el seu entrenador Manuel Jesús Queirolo; i la Cadet amb els escaquistes: Joan Moll, Pablo Aguado, Manuel Ermachenko, Jana Moll i Kiara Calasans i l'entrenador Pedro Lechado.

Comencen els tornejos d'estiu i aquest cap de setmana es dona pas al Torneig d'Escac Open de Sant Pere que es jugarà a la plaça Sant Pere de la Colònia de Sant Pere Organitza pel Club Reis i Dames de Llevant amb la col·laboració de l'ajuntament d'Artà; partides a 3 minuts + 2 i amb el sistema suís, hi haurà premis pels 3 primers classificats i 3 per cada categoria. Inscripcions al correu: rei.dames.llevant@gmail.com