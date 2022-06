Michael Rahal, campió del I Open Internacional de la Colònia de Sant Jordi; però neix un nou nin prodigi, en Pau Marin

Michael Rahal, Mestre Internacional anglès, però que juga amb bandera espanyola és el 1r campió de la primera edició de l'Open Internacional de la Colònia de Sant Jordi superant en el sistema de desempat al Gran mestre Juan Manuel Bellón que jugava amb la bandera sueca, que ha derrotat en l'última ronda del torneig a Pau Marín, prodigi mallorquí que amb tan sols 10 anys acabava de guanyar en la ronda anterior a la número u del torneig, la Gran mestra escocesa-georgiana, Ketevan Arakhamia-Grant. Pau del Club Rei i Dames, pugnava pel primer lloc en aquest apassionant duel intergeneracional, però l'experiència derrotà a la joventut, sens dubte va camí de ser pròximament un dels pocs Grans Mestres Internacional que té les nostres Illes Balears com va ser n'Artur Pomar i l'actual núm.1 espanyol el menorquí Paco Vallejo; al final assolí el 6è lloc, mentre que l'única Gran Mestra Internacional del nostre territori, la mallorquina Mònica Calzetta s'hagué de conformar amb la 9a posició.

A la cerimònia de clausura d'aquest 1r Festival Internacional d'Escacs de la Colònia de Sant Jordi, celebrada en els Salons del Blau Colònia Sant Jordi, han assistit Colau Escalis, tinent batle de Ses Salines; Gaspar Guasp, delegat de turisme de la Colònia de Sant Jordi i Francisco García representant de Blau Hotels.

En un emotiu discurs final, Colau Escalis en nom de l'Ajuntament de Ses Salines, ha expressat la seva satisfacció, no exempta de sorpresa, per la qual cosa han suposat aquests deu dies d'escacs en la Colònia de Sant Jordi i, amb entusiasme, ha emplaçat a tots per a la segona edició del Festival per a la qual s'apunta com a probable dates, els dies 16 i 24 de juny 2023.

Destacar i felicitar la gran organització per part de Sergio Estremera i Mònica Calzetta.

El noruec Sebastian Christiansen Johan guanyar l'Open Tancat Internacional.

Un torneig que tenia l'al·licient de comprovar algú aconseguia 6,5 punts obtenia norma Internacional, cap dels aspirants hi va aconseguir-ho els que estigueren més a prop varen ser el jove de 13 anys l'indi Aarav Dengla i el mallorquí i president de la Federació Balear en Sebastià Massanet que finalitzaren en el 4rt i 5è lloc però només amb 5 punts. El campió va esser el favorit en Sebastian Christiansen amb 7,5 punts els mateixos punts que l'anglès Clarke Brandom a mig punt i tancà el pòdium es queda el GM xilè Javier Campos que després va ser el protagonista d'unes simultànies en el passeig marítim de la Colònia de Sant Jordi.

Tota la informació final del festival en aquest enllaç:

http://chess-results.com/tnr615776.aspx?lan=2&art=0&flag=30

MENORCA

Joan Cubes, Santi Escandell líders del Torneig absolut Pere Gómez in Memoriam i Iker Torres del d'Iniciació.

Aquest dissabte es va disputar la primera jornada del Torneig Pere Gómez in memoriam 2022, organitzat pel club del Centre de Cultura d'Es Castell. Abans de començar les 4 partides programades, es va tributar un sentit homenatge a Pere Gómez en presència de la seva filla Marta, penjant una foto seva que presidirà el saló de jocs del seu club,Es Castell.

Només en Joan Cubas (CECA) i Santiago Escandell del club local Es Castell han guanyat les 4 rondes en l'absolut i mentre que el d'iniciació va en solitari Iker Torres del CECA també en 4.

En total hi participen en els dos tornejos 33 escaquistes; les properes 4 partides que tancaran el torneig es jugaran el 18 de juny al centre Cultural Es Castell

EIVISSA

El colombià Alejandro Guevara es proclama campió del XIX Campionat d'Escacs de partides ràpides d'Eivissa, que es va celebrà el dies 11 i 12 de juny a Sta Eulària des Riu; es disputaran 8 partides i aconseguí 7,5 punts, en segon lloc, quedà el jove eivissenc Marc Roig amb 7 punts, en total jugaren 20 escaquistes.

NOTÍCIES ESCAQUISTES

22 escaquistes participen al tallers d'Escacs a l'Espai Suscultura, que organitza el Club La Balanguera i l'Associació el Tauler; també assistiren a l'exposició conferència de Jeroni Bergas «Art i Escacs», que encara la podeu visitar fins al 20 de juny a el dit espai.

Madrid, seu del Torneig més important del món el de Candidats, el guanyador reptarà al campió del món en Magnus Carlsen.

Madrid a partir del 16 de juny acollirà el Torneig de Candidats d'Escacs que se celebrarà en el Palau de Ducs de Santoña (Cambra de Comerç) fins al 7 de juliol. Un total de vuit jugadors disputaran un torneig de lliga a doble volta i el guanyador s'enfrontarà el febrer de 2023 reptarà al noruec Magnus Carlsen, actual campió del món.

Es disputarà una lliga a doble volta on participaran els millors escaquistes del món, Ding Lirien (Xina), Alireza Firouzja (França), Fabiano Caruana (EEUU), Ian Nepomniachtchi (Rússia), Richard Rapport (Hongria), Hikari Nakamura (EEUU) el Teimour Radjabov (Azerbaidjan) i Jan- Krysztof Duda (Polònia).

La Federació Internacional d'escacs (FIDE) ha elegit Madrid i l'estat espanyol per reconèixer que és el país organitzador de més tornejos del món i pel seu treball d'aplicar els escacs com una eina educativa, social i terapèutica.