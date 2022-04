El Palma participarà en la Copa del Món de Clubs disputada a Brasil aquest maig

El Palma Futsal és un dels dotze clubs que disputarà la quarta edició de la Copa del Món de clubs Sub-21 a Brasil, la cita més important a escala mundial en l'àmbit de clubs d'aquesta categoria. El torneig es disputarà del 10 al 15 de maig a la localitat de Paranaguá i el conjunt mallorquí desplaçarà a un equip format per una selecció de jugadors de la pedrera, entre els quals destaquen Jesús Gordillo i Neguinho, que ja formen part del primer equip del Palma, o Carlos Gómez, que forma part del filial, el Visit Calvià Hidrobal, però ja ha tengut minuts a les ordres d'Antonio Vadillo.

La selecció Sub-21 estarà dirigida per Óscar Tesías, l'entrenador del juvenil Divisió d'Honor, i la plantilla estarà completada per jugadors del seu equip i per alguns futbolistes que el club té cedits.

La participació del Palma Futsal en una altra cita de màxim nivell internacional és un altre reconeixement al treball que ve fent el club amb els joves, ja que junt amb el Barça, seran els únics representants estatals. La resta d'equips seran europeus, asiàtics i llatinoamericans.