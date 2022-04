Els camps de futbol de Mallorca tendran contenidors de reciclatge

El Consell de Mallorca, la Federació de Futbol de les Illes Balears i Ecoembes signen un conveni de col·laboració amb l’objectiu de recuperar residus dels camps de futbol.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot; el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Miquel Bestard, i el gerent d’Ecoembes a les Illes Balears, Xavier Balagué, han formalitzat la signatura del conveni a la seu de la Federació a Palma. A l’acte també hi han assistit Juan Carrasco, director insular de Residus, i Gemma Arroyo, especialista d’Ecoembes a les Illes Balears.

L’objectiu del conveni és recuperar els residus que es generen a les competicions esportives. Les tres institucions col·laboraran en la implantació d’un sistema de recollida selectiva a les instal·lacions en què els clubs que formen part de la FFIB desenvolupen la seva activitat per fer una gestió correcta dels residus de paper i els envasos que s’hi generin.

Aurora Ribot ha afirmat que «hem d’evitar que els residus acabin dins la fracció de rebuig i, per això, treballarem per arribar al món del futbol professional de Mallorca, presents a tots els municipis i que genera gran afició entre gent de totes les edats».

«La separació en origen, també als camps de futbol, requereix una participació activa de les persones i conscienciació ciutadana sobre la importància de la recollida selectiva per al posterior reciclatge. El futbol és un espai de trobada de molta gent i és important poder separar els nostres residus, fins i tot quan es gaudeix de l’esport», ha afegit la consellera Ribot.

La Federació de Futbol de les Illes Balears coordinarà amb els clubs i les entitats que en formen part la implantació de poals i papereres. Per a això, farà arribar una comunicació a totes les entitats que formen part de la Federació perquè sol·licitin els contenidors i les papereres interiors que necessitin per a les instal·lacions on duguin a terme les activitats.

Miquel Bestard, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), ha expressat el seu agraïment al departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca «per poder posar el nostre granet d’arena, juntament amb Ecoembes, perquè les aficions i clubs tenguin contenidors de reciclatge i cuidem el nostre entorn».

El president també ha indicat que «per a la Federació de Futbol, tot el que sigui sumar esforços per la sostenibilitat i el reciclatge és una responsabilitat i una obligació. El món del futbol també ha de ser respectuós amb el nostre medi ambient i ha de fomentar l’ecologisme. Anim els clubs a habilitar als camps de futbol aquests contenidors. De la nostra feina no només en depenen les pròximes generacions, sinó també les d’avui».

Per part seva, la FFIB organitzarà una campanya per a dinamitzar que els clubs s’adhereixin al projecte i facin visible la instal·lació i l’ús de les papereres o dels contenidors proporcionats.

Segons es desprèn del conveni signat, Ecoembes es farà càrrec de la gestió i distribució de les papereres i contenidors a cadascun dels clubs sol·licitants.

Per la seva banda, Xavier Balagué, gerent d’Ecoembes a les Illes Balears ha explicat que «des d'Ecoembes treballem per dur el reciclatge d'envasos a tots els àmbits del dia a dia del ciutadà, com és el cas de les instal·lacions esportives. Ens pareix fonamental promoure aquest hàbit ambiental que, a més, comparteix amb l'esport valors com la superació i la col·laboració» i a donat les gràcies al Consell de Mallorca per «oferir la possibilitat de participar en aquest compromís cada vegada més creixent».

Amb l’objectiu d’implementar el sistema de recollida selectiva d’envasos a les instal·lacions esportives de Mallorca, el Consell, la Federació i ECOEMBES es comprometen a posar en marxa iniciatives de conscienciació social i sensibilització sobre la recollida selectiva de residus d’envasos domèstics i el reciclatge, entre el personal i les persones usuàries de les instal·lacions.