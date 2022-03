Darrer examen abans de la Copa

El Palma Futsal rebrà el Jimbe Cartagena en un altre partit contra un rival directe per la segona plaça. Els mallorquins són cinc punts per damunt els murcians, que tenen un partit menys.

El Palau Municipal d'Esports de Son Moix obrirà les portes per acollir un dels millors partits dels equips espirants a assaltar el regnat dels grans del futbol sala estatal (12.00 hores / IB3).

La victòria del conjunt dirigit per Antonio Vadillo pot suposar un bot en l'ascens de l'equip per assegurar la segona posició i mantenir un bon avantatge sobre els seus rivals. No serà un partit fàcil. Cartagena és un dels equips més forts de la Primera Divisió i arriba en un moment complicat pels mallorquins, ja que tornen a tenir una plaga de lesions. A la baixa de Changuinha es suma ara la del capità Carlos Barrón, que es perdrà la Copa d'Espanya a causa d'una lesió muscular. A més, hi ha diversos jugadors que arrosseguen molèsties, per aquest motiu, Vadillo ha citat a cinc jugadors del filial per escollir els dotze que formaran la convocatòria en funció de les sensacions del mateix dissabte.

Serà una altra prova de Foc per una plantilla que ha demostrat la seva fortalesa. El Palma suma cinc victòries consecutives en Lliga i deu jornades sense perdre, de fet, no perden un partit des de fa més de tres mesos i mig, des del passat 8 de desembre davant el Real Betis a Son Moix.