Una cita amb la història

El Palma Futsal disputa les semifinals de la Supercopa aquest dissabte (16.30 hores) davant ElPozo Murcia Costa Cálida. Els de Vadillo debuten en la competició i comparteixen cartell amb els tres millors equips de la competició estatal. El conjunt mallorquí és a dos partits d'aconseguir el seu primer títol de la història.

El Palma té l'oportunitat de fer història aquest cap de setmana a Jerez i els jugadors de Vadillo arriben en les millors condicions possibles, després de jugar quatre partits en només deu dies, i sumar tres victòries i un empat, l'equip balear arriba en el seu millor moment de la temporada.

A més, en aquests quatre partits, el Palma ja es va enfrontar contra el seu rival de semifinals. Finalment, s'obtingué només un punt, però la imatge de l'equip fou bona i solvent.

En el moment de jugar la semifinal, ja es coneixerà quin rival esperarà a la final. Barça i Movistar Inter protagonitzaran el primer partit de la Supercopa espanyola el mateix dissabte a les 14.00 hores.

Per altra banda, el torneig es decidirà el diumenge a les 19.00 hores. Enguany, la Supercopa estrena aquest nou format, ja que és la primera vegada que el títol es decideix en una final four. La RFEF va renovar la competició i la segona posició en la lliga regular del Palma la temporada passada li va donar el Passatge per aquesta Supercopa.

ElPozo Murcia participa com a guanyador de la lliga regular, el Movistar Inter com a campió de la Copa d'Espanya i el Barça com a campió de lliga.