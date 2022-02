El Palma es vesteix de gala per a una cita «històrica»

El director general del Palma Futsal, José Tirado, ha valorat el moment de forma de l'equip abans de viatjar a Jerez per disputar la Supercopa. José Tirado s'ha mostrat il·lusionat amb la feina que ha fet el grup en aquestes setmanes i preveu una semifinal davant ElPozo Murcia Costa Cálida igualada.

Tirado ha assegurat que «és històric pel club, és la primera vegada disputarem la Supercopa d'Espanya pels mèrits aconseguits l'any passat». El club té l'oportunitat de ser en una competició que pot esdevenir en un gran èxit en la història del conjunt mallorquí i Tirado assegura que «és un moment per gaudir-lo, sobretot el cartell, segurament ens hagués agradat que fos un altre per tenir més opcions, però pels amants del futbol sala, poder disputar aquest torneig amb els tres millors equips del món i el Palma és un espectable».

El Palma Futsal arriba al torneig després d'haver jugat quatre partits en deu dies en els quals ha sumat tres victòries i un empat. L'equip és en el millor moment de la temporada i el director general afirma que «estam demostrant en aquestes darreres setmanes que una vegada recuperats de totes les lesions i tot la Covid, estam en disposició de competir a qualsevol i anam amb tota la il·lusió del món per poder guanyar el primer partit» i apunta que «el nostre objectiu és arribar a la final, una vegada allà Déu dirà i serà un altre partit. Per nosaltres aquest equip està fet per intentar jugar finals», i ha remarcat que «El club ho mereix ja».

Per altra banda, l'entrenador, Antonio Vadillo, ha fet èmfasi en la importància d'estar encertats de cara a gol, l'andalús ha afirmat que «l'encert de cara a porteria serà determinant».

El tècnic dels mallorquins també ha comentat que coneix els punts forts I dèbils dels rivals i que intentarà minimitzar els punts febles del seu equip I potenciar les virtuts per fer mal al rival.

El Palma Futsal presenta la seva «nova pell» per la Supercopa

El conjunt mallorquí ha presentat les noves equipacions que vestirà aquest cap de setmana a Jerez per disputar la Copa d'Espanya. Diego Nunes, Higor, Eloy Rojas i Cainan s'han vestit amb «la nova pell del Palma» per intentar fer història i aconseguir el primer títol del club.

En aquesta fita històrica, el Palma lluirà una equipació especial. La primera i segona equipacions es fusionen per crear dues noves indumentàries en les quals el Verd i el lila són els principals protagonistes de la camiseta, també apareix la senyera al final de la màniga i el logo de la Supercopa en el centre del pit.