La jornada esportiva en titulars. Tornen Higor i Nunes després de dos mesos lesionats

Els titulars de la jornada.

El Palma Futsal reapareixerà a Còrdova després d'un mes sense competir

El Palma Futsal disputarà, aquest divendres, les semifinals del I Memorial José Manuel Domínguez en un torneig amistós de preparació per reprendre la lliga el 10 de febrer. s'enfrontarà al Viña Albali Valdepeñas a les 18.00 hores.

Tornen Higor i Nunes després de dos mesos lesionats

Higor i Nunes, que no jugaven a causa de les lesions des del Passat novembre, reapareixeran amb l'equip. Vadillo comptarà també amb quatre juvenils que debutaran amb la primera plantilla a causa de les auscències dels internacionals.

Amor i odi a les xarxes per l'arribada de Muriqi

El Reial Mallorca ha arribat a un acord amb la Lazio per la incorporació del futbolista de Kosov, Vedat Muriqi. A falta de confirmació oficial, el davanter de 27 anys arribarà cedit fins al final de la temporada amb una opció de compra.

El Palmer Palma cerca la seva primera victòria de la temporada enfora de Son Moix

El Palmer Alma Mediterrània Palma viatjarà aquest divendres a Melilla per cercar la primera Victòria fora camp de la temporada. L'equip dirigit per Pau Tomàs i Álex Pérez ha treballat Durant la setmana preparant un partit tremendament important pels interessos del conjunt mallorquí que iniciarà a Melilla, de manera virtual, ja que li falten dos partits per tancar de manera real la primera Volta, una segona part de la competició molt exigent. El partit, que començarà a les 20.45 hores, marcarà el començament d'un tram de la temporada molt intens amb partits ajornats entre setmana, i de la segona volta en cap de setmana.

Amnistia Internacional fa una crida al moviment olímpic a «no ser còmplice de la repressió a la Xina»

Amnistia Internacional ha llançat una campanya per a alliberar cinc persones empresonades a la Xina per «expressar opinions polítiques» i «defensar els drets humans» sota el lema 'Pequín 2022 es passa la llibertat d'expressió per les anelles', per la qual cosa fa una crida al moviment olímpic a «no ser còmplice de la repressió a la Xina», segons ha informat la pròpia organització aquest dimecres.