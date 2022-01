Eivissa defensa que l'esport a l'illa és «salut, competició, però sobretot turisme»

Eivissa ha defensat que l'esport a l'illa és «salut, competició, però sobretot turisme» en la presentació del seu calendari d'esdeveniments esportius pel 2022 a la Fira internacional de Turisme (Fitur) a Madrid, segons ha afirmat aquest dimecres el president del Consell d'Eivissa, Vicent Tarí.

En aquesta presentació de l'agenda esportiva d'Eivissa per enguany, celebrada a l'estand D'Eivissa en el pavelló 9 de la mostra internacional, participaren el conseller d'Esports, Salvador Losa, i els esportistes Óscar Pereiro, Dani Mateo, Marc Tur, Sara Pérez i Tamara Sanfabio.

Les vuit proves que compten amb el paratge natural «idoni» Per la seva pràctica, gràcies a les temperatures suaus que ofereix l'illa, així com la seva gastronomia, el seu oci i el seu patrimoni, segons destacaren els esportistes.

La triatleta Sara Pérez, que acudirà a Eivissa per primera vegada enguany, va comentar que no es «perdrà» el triatló. «Tot el món m'ha parlat meravelles d'ell i d'enguany no passa», ha apuntat.

El marxador Marc Tur, quart en els 50 quilòmetres a Tokyo 2020, va presumir d'haver preparat els Jocs Olímpics a l'illa: «Per jo Eivissa ho té tot i tota mena d'esport es pot practicar en ella», ha comentat.

El mateix va ocórrer amb l'atleta, especialitzat en llarga distància, Dani Mateo, que el 2020 va batre el mític rècord de l'hora a pista de Mariano Haro. «Vaig estar concentrat allà i vaig participar en la Marató, l'ambient era increïble. S'ha de conèixer i viure», ha indicat.

El guanyador del Tour de França 2006, Óscar Pereiro, ha assegurat sentir-se en deute amb Eivissa. «Fa dos anys hi anava a anar I va arribar el que va arribar, llavors tampoc vaig poder el 2021, així que enguany he reservat la meva cita i no hi puc fallar a la Volta cicloturística», ha anunciat.

Per acabar, l'atleta Tamara Sanfabio, una habitual de les proves esportives d'Eivissa, ha assegurat estar enamorada de l'illa. «De les vuit proves només em queda per participar en la Ruta de la Sal, la resta els he fet totes. Anar a Eivissa és anar a casa, és bona en qualsevol època de l'any», ha declarat.

El conseller d'Esports, Salvador Losa, ha insistit en el concepte que aquestes vuit proves esportives «són el bastió de l'esport eivissenc. L'esportista ve a descobrir el destí que visita, i cada any, amb aquestes proves ho aconseguim més. Cada any comptam amb més ambaixadors de la nostra illa», ha dit.

Per la seva banda, el president del Consell, Vicent Marí, ha subratllat que Eivissa ofereix una «gran oferta turística i esportiva a només una hora de Madrid». «I a quasi dos de qualsevol capital europea. I gràcies a això, els participants i les seves famílies poden conèixer la nostra cultura, la nostra moda i artesania, el nostre oci i el nostre patrimoni. Eivissa és moltes Illes en una», ha explicat.