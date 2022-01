Els titulars esportius d’avui. El Mallorca segueix a la Copa

Aquests són els principals titulars de la jornada esportiva.

El Mallorca remunta a Ipurúa i passa a vuitens

El Reial Mallorca remunta a Ipurúa i es classifica per vuitens de final de la Copa del Rei després de guanyar (1-2) a l'Eibar.

Jaume Munar guanya i segueix viu a Melbourne

Jaume Munar segueix endavant en el torneig de Melbourne després de guanyar davant el sud-africà Kevin Anderson (6-4, 6-4). El seu pròxim rival serà el suïs Henri Laaksonen.

Djokovic segueix a la frontera australiana

El Primer Ministre d’Austràlia, Scott Morrison, va assegurar que el tenista serbi Novak Djokovic «estarà en el pròxim avió a casa» si no presenta evidències suficients que donin suport a l’exempció mèdica que ha obtingut per poder entrar al país, encara que no es coneix oficialment si té o no la pauta completa de vacunació en contra de la Covid-19.

Raúl Campos arriba a Manzanares

L’exjugador del Palma Futsal ha estat presentat aquest dimecres com a nou membre de la plantilla del Manzanares Fútbol Sala. L’internacional espanyol va deixar el club mallorquí per assumptes personals la setmana passada.

Donnarumma, Mendy i Neuer nominats a ‘Millor Porter’ de 2021 per la FIFA

L’italià Gianluigi Donnarumma, el senegalès Edouard Mendy i l’alemany Manuel Neuer han estat nominats a ‘Millor Porter’ de 2021 en els Premis Anuals que organitza la FIFA, ‘The Best FIFA Awards’, segons han anunciat aquest dimecres.