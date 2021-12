La plaga del Palma

Ja hem comentat que el Palma Futsal no ha començat la temporada tal com s'esperava. Hi ha hagut molts de canvis en el club i a la plantilla, hi ha hagut fins a sis altes a l'equip, i ja sabem que les adaptacions sempre són complicades. En tot cas, la mala fortuna també ha influït en aquest inici de lliga.

Des de l'inici de la campanya, poques vegades Antonio Vadillo ha tengut a tots els jugadors disponibles. Aquest fet encara complica més l'adaptació dels nouvinguts, i a sobre, algunes d'aquestes baixes han estat importants per al conjunt mallorquí.

Una de les més rellevants ha estat la de Nunes, un pilar de l'equip aquestes darreres temporades i a més va arribar en el pitjor moment. El brasiler acabava de ser convocat per primera vegada per la seva selecció. Un somni que es truncava en el partit contra Viña Albali Valdepeñas quan, en una acció fortuïta, Nunes va sofrir una ruptura en el bíceps femoral que l'haurà mantingut de baixa entre 6 i 8 setmanes.

Una altra lesió greu que ha patit l'equip és la d'Higor, que aquest dijous ha passat pel quiròfan per solucionar la fractura en el quint metatarsià que va sofrir la setmana passada en un entrenament. El pivot brasiler estarà dos mesos de baixa.

Aquesta baixa, sumada a la de Vilela, que no s'acaba de recuperar, deixà als verds fora pivots, una posició clau en el joc de l'equip. El que va forçar que Vadillo donés oportunitats a les joves perles del seu filial, el Visit Calvià Hidrobal. Jesús Gordillo, pivot de referència i Carlos Gómez, un ala esquerrà, ja han pogut participar amb el primer equip.

Veurem aquest divendres en el partit contra l'Indústries Santa Coloma si els joves es fan un lloc a la primera plantilla o les lesions deixen respirar al Palma, que necessita començar a sumar victòries.