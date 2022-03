Arranca el XVIII Rally Clàssic de Mallorca amb més de 100 cotxes de col·lecció

El XVIII Rally Clàssic Illa de Mallorca, una prova que compta amb més de 100 equips de deu nacionalitats i nombroses «joies automobilístiques», arranca aquest dijous des del Port Portals i es desenvolupa fins al pròxim dissabte en diferents carreteres de l'Illa.

Campions i pilots reconeguts a escala internacional participaran en aquesta competició, coneguda com 'La Perla dels Rallys', per aconseguir la victòria en les dues categories, velocitat i regularitat.

Enguany, la prova compta amb equips de prestigi, ja que participen pilots com Kris Rosenberger, campió de Clàssics d'Àustria, amb el seu Porsche 911 de 1981; Seb Perez, pilot anglès del World Rally Championship, amb el seu Porsche 911 Carrera RS de 1975 o el mallorquí Nadal Galiana, tricampió de la prova, amb el seu Ford Escort MK2 de 1972.

Amb ells, enguany també correrà el famós pilot italià, Paolo Diana, un dels referents mundials de l'automobilisme espectacle, amb el seu Fiat Abarth 131.

Els aficionoats podran gaudir en aquesta edició de més de 100 cotxes de col·lecció que s'obriran pas per les carreteres de la Serra de Tramuntana. Alguns models que circularan són el BMW 328 de 1939, el Bentley Old Number One de 1948, el Jaguar E-Type de 1971, el Subaru WRC de 1995 i el Lancia Delta HF Integrale de 1991.

Els que s'apropin a Port Portals podran viure en primera persona l'esperit de la competició, compartir moments amb els pilots i observar els moments clau de la competició com són la sortida i l'entrega de trofeus.