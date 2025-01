L'àrbitre del partit Andratx-Sant Andreu obliga uns aficionats a retirar una estelada i una bandera de Palestina

Nou episodi de censura en l'àmbit del futbol. Aquest diumenge, abans que començàs el partit entre el Club Esportiu Andratx i la Unió Esportiva Sant Andreu a la localitat mallorquina, l’àrbitre ha obligat els aficionats de l’equip barceloní a retirar una estelada i una bandera de Palestina.

Així ho ha denunciat el Sant Andreu a les xarxes socials: «L'àrbitre ha indicat a l'afició del Sant Andreu que retirés del mur una estelada i una bandera de Palestina abans de començar el partit perquè no volia símbols de 'motius polítics'».

«Un altre de tants impediments amb què es troba l'afició quadribarrada en desplaçar-se i defensar els valors del club. Felicitar a la penya 9nats per viatjar i per no cedir davant les amenaces i pressions», ha expressat la Federació de Penyes de la Unió Esportiva Sant Andreu.