Pòrtol ret homenatge a la seva campiona del Món de futbol, Cata Coll

Prop de 500 persones varen participar divendres en l'homenatge, a Pòrtol, a la campiona del Món de futbol de la localitat, Cata Coll.

Segons ha informat l'Ajuntament de Marratxí en un comunicat, centenars de persones han seguit el cercavila per Pòrtol en honor a la campiona, amb un recorregut que anava des de la plaça de Sa Bassa, passant per la plaça de Can Flor i arribant al camp de futbol Són Caulelles Cata Coll.

Una vegada en el camp de futbol que duu el seu nom, l'esperaven centenars d'aficionats abillats amb camisetes amb el seu nom, preparades per a poder rebre una signatura i fer-se una foto amb ella.

A més, les autoritats la varen rebre en el camp de futbol de Son Caulelles amb un siurell commemoratiu, una pancarta de quatre metres d'ample i de llarg i una placa del Club Esportiu Sporting Sant Marçal.