El CE Constància celebra el seu primer centenari

El Club Esportiu Constància d'Inca celebra avui, dia 2 de desembre, el seu primer centenari com entitat esportiva dedicada al futbol a la capital de la comarca del Raiguer. El club ha rebut nombreses felicitacions per les xarxes socials, entre les quals de la presidenta Francina Armengol o del compte institucional.

La gènesi de l'entitat pot trobar-se anys abans que el Constància es fundàs com club esportiu. Ja durant els anys 10 del segle XX, segons es detalla a l'apartat d'història de la seva pàgina web, ja havien nascut diverses iniciatives a la ciutat perquè hi existís un equip de futbol, com el Futbol Club Inquense. Finalment, la Societat de Socorrs Mutus de la Constància establí un club homònim, que ha perdurat fins els nostres dies.

Durant la dècada dels anys 30, el Constància ocupava el tercer lloc de les Illes Balears en importància i èxits esportius, just per darrere del Mallorca i del Balears. Durant tota la seva història, el club ha jugat a diverses categories a nivell regional i estatal, i ara l'equip absolut masculí juga a Tercera Federació, cinquena categoria dins la classificació espanyola.