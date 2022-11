Govern i LaLiga fan un curs de gestió esportiva per a dones «fonamental per a empoderar a les dones»

El Govern, a través de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, organitza conjuntament amb LaLiga de Futbol Professional un curs de gestió esportiva per a dones directives de federacions i clubs.

La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el director adjunt de Relacions Institucionals de LaLiga, José Antonio Montero, han presentat el curs 'Innovació en la gestió esportiva', al costat del director general d'Esports, Carles Gonyalons, i algunes de les dones directives que cursaran la formació.

El curs, segons ha assenyalat la Conselleria, forma part de les línies de suport del Govern a l'esport femení. La consellera Santiago ha indicat que la formació és «fonamental per a empoderar a les dones».

«Sabem que el món esportiu està encara molt masculinitzat i per tant aquesta visibilitat de les dones és importantíssima», ha indicat.

La consellera ha expressat el seu desig que la seguretat que tendran després de formar-se els permeti continuar en aquests càrrecs executius i que altres dones s'animin a presentar-se.

Santiago ha reclamat la presència de més dones en els espais de decisió en àmbits socials, esportius, culturals, polítics o empresarials, com correspon al 50 per cent de la població «que ha d'estar representat en totes les preses de decisions».

Montero, per la seva part, ha explicat que l'objectiu que té LaLiga és transmetre tot el seu llegat i experiència en l'àmbit de la gestió esportiva.

Més de 20 directives del teixit esportiu de les Illes rebran formació en àmbits com el màrqueting esportiu, els patrocinis, la digitalització o les eines per a l'èxit personal. En finalitzar, rebran un diploma acreditatiu per part de LaLiga.

El curs consistirà en quatre sessions de tres hores en línia cadascuna així com, de manera presencial, la sessió d'inauguració del curs, programada per a aquest divendres, i la de clausura, programada per al 25 de novembre a Madrid. Les despeses per al desplaçament al Continent seran coberts pels organitzadors.