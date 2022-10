[FOTOGALERIA] Joan Laporta comparteix amb 450 penyistes mallorquins l'optimisme per la plena recuperació del Barça

La localitat de Muro, a Mallorca, va ser el lloc triat per la Penya Blaugrana Pollença i la Penya Blaugrana d'Alcúdia per organitzar una espectacular trobada abans del partit contra el Mallorca. Més de 450 penyistes es varen reunir en un esdeveniment que celebra cada temporada el sentiment blaugrana a les Illes Balears. En aquesta ocasió, el president Joan Laporta va voler compartir la passió pel Barça amb els penyistes illencs.

La 15a Trobada de les Illes Balears va tenir com a acte principal un sopar per a més de 450 persones que representaven 24 penyes de la zona, el que el converteix en un dels més multitudinaris del moviment de penyes. Per començar l'acte, els presidents de la PB Pollença, Joan Antoni Cifre, i de la PB d'Alcúdia, Toni Vallespir, es varen adreçar als assistents i varen agrair també a la representació del FC Barcelona que els volguessin acompanyar durant el sopar. Seguidament, va continuar amb la seva intervenció Òscar Escoda, delegat del Consell Consultiu de les Balears, que també va tenir paraules d'agraïment per als assistents.

A més dels representants de les penyes, els exjugadors del FC Barcelona Joan Josep Estella, membre de l'Agrupació Barça Jugadors, i Juan Domingo de la Cruz, que va militar al primer equip de bàsquet blaugrana, van voler adreçar-se als assistents al sopar.

🙌 Espectacular Trobada de les Illes Balears ahir a la nit a Mallorca amb el president Joan Laporta!



😍 Més de 450 penyistes es van reunir per celebrar el seu barcelonisme.



💙❤️ Gràcies pel vostre suport! pic.twitter.com/fOX3nbxuK7 — FC Barcelona Penyes (@FCBPenyes) October 1, 2022

La representació institucional de les Illes Balears va estar encapçalada per Catalina Cladera, presidenta del Consell Insular de Mallorca, que també va voler dir unes paraules d'agraïment als assistents a la Trobada. Els batles de Pollença i d'Alcúdia, Andrés Nevado i Domingo Bonnín, tampoc es van voler perdre aquesta gran festa blaugrana.

Laporta es va adreçar als penyistes illencs i va assegurar que el FC Barcelona està en camí de la recuperació econòmica i esportiva. El president es va mostrar optimista amb les sensacions del primer equip de futbol i va afirmar que la il·lusió ha tornat al barcelonisme. El president no va voler acomiadar-se dels seguidors blaugrana sense agrair la seva assistència i desitjar que al partit de l'endemà el Barça es portés els tres punts cap a Barcelona.

La trobada va concloure amb l'entrega de records per a les penyes assistents i amb un sorteig solidari a favor de l'hospital de Son Espases.