El Consell patrocinarà finalment tant el Reial Mallorca com l'Atlètic Balears

El Consell de Mallorca ha anunciat aquest dimecres que destinarà dos milions dʻeuros al patrocini dels clubs esportius de lʻilla.

Segons ha explicat l'Ultima Hora, s'hauria acordat patrocinar tant el Reial Mallorca com l'Atlètic Balears pel fet que són les dues societats anònimes esportives de l'illa.

Per tant, el patrocini esportiu es dividiria en dues partides: una destinada a les societats anònimes vinculada a la difusió més àmplia dels valors de l'esport i de la societat mallorquina com a cohesió social, drets públics, sostenibilitat i foment dels productes locals i desvinculada de la promoció turística; i una altra de suports publicitaris amb la resta de clubs de Mallorca de categories superiors, que no són societats esportives anònimes, com ara el Palma Futsal, el Volei Palma, el Volei Manacor o el Palma Bàsket, entre d'altres.

Es tracta d'una proposta que es debatrà al ple del Consell i amb la qual es pretén complir amb el compromís adquirit entre els socis del Pacte, després de la crisi el mes d'agost passat pel patrocini del Reial Mallorca.