Ansu Fati sorprèn parlant «clar i català»

El davanter del FC Barcelona Ansu Fati ha sorprès a tota la premsa contestant a totes les preguntes en català. Des del club han es feien ressò: «Clar i català».

Ansu Fati en l'acte de la presentació del llibre 'Relats solidaris de l'esport'. «Gràcies per deixar-me formar part d'aquest magnífic projecte. No vaig tenir cap dubte en apadrinar-lo», ha explicat un somrient 10 blaugrana.

El davanter culer ha acudit aquest dimarts, juntament amb el president del FC Barcelona, Joan Laporta, en l'acte celebrat a l'edifici de la Caixa. El futbolista ha comparegut, ja que és el padrí de la 17a edició d'aquesta iniciativa d'una quarantena de periodistes esportius. Aquest 2022 té a Ansu Fati, que agafa el relleu d'altres barcelonistes com Xavi, Ter Stegen o Messi, com el protagonista de la portada d'aquest llibre solidari, i els diners que es recullin aniran a parar a Pallapupas.

En un ambient distès i ple de rialles, l'atacant barcelonista també ha parlat del seu procés de recuperació. «Estic treballant dia a dia i el meu retorn depèn de les sensacions, del míster i dels preparadors físics», ha exterioritzat Ansu. Amb la màxima de «treballar i anar a poc a poc», el 10 ha realitzat les seves intervencions en català.

«És d'elogiar el treball que està fent Xavi», ha afegit Fati. Una figura destacada dins del barcelonisme que ha rebut el suport d'aficionats i del Club: «en tot moment el Barça m'ha fet costat», ha confessat un futbolista que molts blaugranes volen veure de retorn. Però com ha dit i repetit un solidari Ansu Fati «a poc a poc».

Joan Laporta també ha participat en aquest acte de presentació i s'ha referit a Ansu Fati com «el crac que ja tenim». De totes maneres, vol anar pas a pas en el retorn del futbolista: «T'esperem. No tinguis pressa per tornar».